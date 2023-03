Alejandro Gaviria contó cómo fueron sus últimos días en el Gobierno tras su sorpresiva salida

Alejandro Gaviria, ahora exministro de Educación, fue uno de los primeros altos funcionarios del gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro que salió del Gobierno junto a Patricia Ariza, exministra de Cultura, y María Isabel Urrutia, exministra de Deporte.

La salida de Gaviria, sin embargo, correspondió a una coyuntura particular: el trámite de la reforma a la salud, encabezada por la ministra del ramo, Carolina Corcho. Para afinar la propuesta se llevaron a cabo varias reuniones internas de Gobierno que generaron discordia y contradicciones entre los miembros del gabinete.

El exministro de Educación salió de su cargo después de dos episodios que se dieron en cuestión de semanas. Por un lado, antes de que se diera un consejo de ministros se filtró una carta en la cual él hacía múltiples reparos a la reforma a la salud que estaba proponiendo la ministra Corcho. La filtración despertó molestia y él salió a aclarar que se trataba de un documento previos a las reuniones y que fue “ampliamente discutido” en las mismas.

Pero volvió a suceder una situación similar un par de semanas después. Gaviria junto a los ministros José Antonio Ocampo, de Hacienda, y Cecilia López, de Agricultura, elaboró otro documento aún más robusto con reparos a la reforma a la salud. Ese texto también se filtró y pocas horas después el presidente Petro anunció su retiro del cargo de ministro de Educación.

Este 7 de marzo Gaviria dio su primera entrevista sobre su salida del Gobierno nacional al periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio. Para empezar, contó cómo fue su adhesión al proyecto político del presidente Petro.

“Yo dije, lo apoyo, pero tengo una gran salvedad y preocupaciones sobre el tema de la salud”, indicó Gaviria. “Una estrategia de atención primaria en salud no es una reforma al sistema”, agregó.

Presidente Gustavo Petro en alocución presidencial desde la Casa de Nariño anunció la salida de Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación. - Foto: Presidencia de la República

Advirtió que el tema quedó “congelado” durante el año pasado, precisamente porque el proyecto de ley para reformar el sistema se aplazó para el 2023. Pero en el primer consejo de ministros se conoció que el proyecto de ley se presentaría en las sesiones extras del Congreso, como en efecto sucedió.

Luego, se refirió a sus últimos días en el Gobierno, después de que se filtrara el segundo documento con críticas al proyecto de la ministra Corcho. Contó que en los chats del acto Gobierno había un “silencio ominoso” que le hizo pensar que “algo iba a pasar”.

Alejandro Gaviria se sumó a la campaña del presidente Gustavo Petro después de la primera vuelta presidencial. - Foto: SEMANA

Contó que el lunes 27 de febrero tenía una reunión con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano. Mientras estaba en la Presidencia lo llamó Laura Sarabia, la jefa de gabinete. “Me dijo ‘se perdió la confianza’”, recordó Gaviria sobre la noticia de su salida. Sostuvo que “fue muy amable” y que se encontraba sorprendido, pero sospechaba que podría suceder.

Gaviria se fue para el Ministerio de Educación, tenía una cita con la entonces viceministra de Educación Superior Aurora Vergara, pero cuando llegó le contaron que a Vergara la habían llamado de la Presidencia.

Pues bien, en la tarde había un consejo de ministros, que generalmente se da los lunes en la tarde. No obstante, Gaviria era el único sentado en la mesa. “Yo quiero saber cómo me van a echar”, le dijo al ministro del Interior, Alfonso Prada. Fue entonces cuando le comunicaron que el presidente Petro iba a anunciar su salida en una alocución presidencial. Luego, contó que escuchó ese discurso en su carro.

Los reparos a la reforma a la salud

En una reunión posterior a su salida, Gaviria contó que el presidente no le contestó por qué decidieron apostarle a la reforma a la salud por encima de otros proyectos sociales, si era la de más difícil trámite, no solo por lo que implica en materia fiscal, sino también por la resistencia que genera en algunos sectores.

Alejandro Gaviria. Bogotá Diciembre 7 de 2021. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Hay muchos colombianos que sienten que tienen que perder”, le dijo Gaviria. Y recordó que se opuso a la idea de que la reforma a la salud había sido un proyecto por el cual los colombianos que lo eligieron habían votado.

“Yo le dije que no creía que esa reforma fuera un mandato popular, porque muchos llegamos al Gobierno entre primera y segunda vuelta y esa llegada nuestra fue también muy importante para el triunfo electoral. Nosotros llegamos con unas conversaciones que implicaban flexibilidad programática”, concluyó Gaviria.

El exministro también recordó que en varias ocasiones se sintió inquieto sobre las discusiones que se daban en torno a los temas de salud en el gabinete ministerial. Por ejemplo, recordó que el presidente Petro una vez se refirió a la forma que lo trataron cuando le dio covid-19 en Italia y señaló que lo atendieron mejor en una zona donde había un enfoque más robusto en la atención primaria.

“Le dije: ‘presidente, lo que usted está diciendo no es verdad. Uno no puede basar una reforma a la salud en una premisa falsa’. Se me salió”, recordó. Señaló que en la actualidad hay “pánico” sobre ese proyecto de ley y hay una situación permanente de incertidumbre.

También sostuvo que el presidente Petro le insinuó que si deseaba ser embajador, pero él declinó la propuesta.