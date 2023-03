“No duraron 15 minutos”: superintendente Beltrán arremetió contra ciudadanos que rechazaban la reforma a la salud

La reforma a la salud sigue generando polémica a nivel nacional debido a que ya se está tramitando en el Congreso de la República. Este 3 de marzo el Ministerio de Salud llevó a cabo la Cumbre del Caribe por la Reforma Estructural al Sistema de Salud en la ciudad de Barranquilla, un evento al que acudieron el superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, la ministra de Salud, Carolina Corcho, y varios congresistas.

Durante el evento hicieron presencia algunas personas que no estaban de acuerdo con la reforma a la salud y se lo hicieron saber a los funcionarios del Gobierno y los congresistas del Pacto Histórico que asistieron a la cumbre.

El hecho no pasó desapercibido por el superintendente Beltrán, la ministra Corcho y los representantes a la Cámara que estaban en la cumbre.

“Cuando nos sentamos en la mesa, al fondo en las sillas había unos ciudadanos defendiendo una posición: la permanencia de algunos actores en el sistema, que han tenido un cuestionamiento histórico frente al derecho a la vida”, indicó Beltrán. “Ya no están, no duraron 15 minutos. Eso indica que los argumentos no fundamentados, sino basados en la emocionalidad, en lo subjetivo, nunca van a vencer la verdad y la realidad de los argumentos de la reforma”, puntualizó.

Luego, hizo una invitación a que los congresistas que tienen en las manos la reforma a la salud para que fueran “responsables” durante el trámite del proyecto de ley. “Están frente al reto de garantizarles a los colombianos un sistema que reivindica el derecho a la salud por encima del negocio de la salud”, subrayó el alto funcionario.

Durante su intervención también hizo una fuerte defensa del proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República el pasado 13 de febrero.

El superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, señaló que las transformaciones que plantea la reforma a la salud servirán para mejorar el sistema. - Foto: Superitendencia de Salud de Colombia

“Quiero dejar tres mensajes claros”, señaló el superintendente. Indicó que los ciudadanos colombianos deben tener tranquilidad y señaló que la reforma respeta los principios constitucionales y busca defender el derecho fundamental a la salud.

“Principios como la igualdad, la solidaridad, la calidad de los servicios conducen a una circunstancia que todos deseamos tener: romper la inequidad que históricamente se ha visto en el sistema de salud”, puntualizó Beltrán.

El Gobierno nacional ha hecho varias visitas a distintas regiones para socializar la reforma a la salud. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Sostuvo que la reforma a la salud ha sido objeto de cuestionamientos que parten de “infundios, calumnias y discursos sin ningún tipo de fundamento”, pero indicó que confía en que la reforma se convertirá en una realidad.

Y concluyó señalando que el Gobierno está dispuesto a dialogar y a hacer ajustes a la reforma a la salud, pero indicó que esto no quiere decir que renuncie a defender unos parámetros mínimos.

Recordó que uno de los aspectos claves de la reforma está precisamente en el aparte que le da “más dientes” a la Superintendencia de Salud para realizar actividades de vigilancia y control.

El comentario fuera de micrófono de la ministra Corcho

Durante los actos protocolarios que se llevaron a cabo en el evento, la ministra de Salud, Carolina Corcho, también se refirió a los críticos de la reforma a la salud que estaban presentes.

“Ya se fueron los que pagaron las EPS, pagaron una horita apenas”, se alcanza a escuchar que dice la jefa de la cartera ministerial de salud. “Pagadas por las EPS, estaban diciendo que estaban armando una marcha”, indicó la funcionaria en otro aparte de la transmisión en vivo.

La ministra Corcho ha señalado que es clave para el país reducir las brechas de inequidad en el acceso a la salud. - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

Y les hizo un llamado a los medios de comunicación para que se debata sobre la reforma. “El centro aquí no es Carolina Corcho o la personalidad de Carolina Corcho o cómo mueve las manos Carolina Corcho, el centro aquí es el pueblo colombiano, el articulado radicado en el Congreso de la República”, concluyó la ministra de Salud.