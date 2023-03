“Ya se fueron los que pagaron las EPS”: el comentario fuera de micrófono de la ministra Carolina Corcho en evento de reforma a la salud

En la mañana de este 3 de marzo la ministra de Salud, Carolina Corcho, asistió a una cumbre en Barranquilla para socializar la reforma a la salud que fue radicada en el Congreso de la República el pasado 13 de febrero.

Al evento también asistieron otros altos funcionarios del Gobierno nacional como el superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán.

Durante la llegada de los miembros del Gobierno nacional hubo varios manifestantes que se congregaron para comunicar su desacuerdo con el proyecto de ley de la reforma a la salud. En un momento del evento se aprecia que la ministra Corcho hace un comentario fuera del micrófono.

“Ya se fueron los que pagaron las EPS, pagaron una horita apenas”, se alcanza a oír que dice la alta funcionaria mientras está sentada en la mesa. “Pagadas por las EPS, estaban diciendo que estaban armando una marcha”, señala la ministra en otro aparte de la transmisión.

Luego, durante su intervención, señaló que los medios de comunicación debían ayudar a subir el nivel del debate público y advirtió que algunos de los críticos que estaban manifestándose en contra de la reforma podrían estar desinformados.

“Les hablo a los compañeros que se fueron, qué bueno que se hubieran quedado, porque ha habido mucha desinformación y quizás están actuando con base en las desinformación”, concluyó

A su vez, hizo énfasis en que van a construir sobre lo construido y reconoció que una de las ventajas del modelo de salud que se cimentó en la Ley 100 de 1993 es el aseguramiento social, que se seguirá manteniendo de ser aprobada la reforma a la salud.

El superintendente Beltrán también se refirió al hecho durante su intervención. “Cuando nos sentamos en la mesa, al fondo en las sillas había unos ciudadanos defendiendo una posición: la permanencia de algunos actores en el sistema, que han tenido un cuestionamiento histórico frente al derecho a la vida”, indicó Beltrán.

“Ya no están, no duraron 15 minutos. Eso indica que los argumentos no fundamentados, sino basados en la emocionalidad, en lo subjetivo, nunca van a vencer la verdad y la realidad de los argumentos de la reforma”, puntualizó.

El superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán, también arremetió contra los contradictores de la reforma. - Foto: Superintendencia de Salud

En el espacio también estuvo el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, quien también es presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Ese órgano legislativo es clave, pues es el que hoy está revisando los detalles del articulado de la reforma a la salud y se espera que en los próximos días presente la ponencia para el primer debate. Durante su intervención, Escaf señaló que como congresista de la bancada de Gobierno tiene la responsabilidad de “sacar adelante las reformas”.

Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“El que no quiera sumarse, en el debate será vencido”, les advirtió a los actores del sistema de salud que no están de acuerdo con el articulado. “Hoy los corruptos del sistema de salud están asustados y tienen razón para estarlo”, sostuvo Escaf.

Indicó que en la comisión estarán abiertos para vigilar los recursos de la salud a través de múltiples mesas técnicas. “Sin los ojos de ustedes, nos perdemos”, señaló Escaf.

Y se refirió a unas personas que se estaban manifestando contra la reforma a la salud en el evento y señaló que habían durado muy poco en el evento. “Allí al frente había algunas personas pagadas por aquellos, pero defendiendo lo indefendible porque también hacen parte de este proceso”, sostuvo el representante a la Cámara.

“Los actores que se han equivocado también serán escuchados, tendrán la posibilidad de repararse y reparar dentro de la línea que el Gobierno nacional trae para que la reforma a la salud sea de las y los colombianos (...) y el que no quiera, adiós“, concluyó el congresista.

Durante el evento se hizo un minuto de silencio para recordar a las personas que habían fallecido, según señalaron, por las dificultades del sistema de salud actual.

La ministra Corcho subrayó que es necesario "elevar" el debate público sobre la reforma a la salud. - Foto: Foto de @ViceColombia

“A continuación, un minuto de silencio por las personas que hoy no están con nosotros, porque perdieron la vida por el paseo de la muerte, por la mala atención del sistema de salud, por una atención tardía de un especialista, por un examen médico que se hizo tarde, porque la enfermedad había avanzado. Un minuto de silencio por los amigos y familiares víctimas de un sistema deficiente”, señaló la presentadora del evento.