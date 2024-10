“Todos somos sospechosos”: La reveladora declaración del padre de Sofía Delgado, quien desapareció en Candelaria, Valle del Cauca

Lo cierto es que las autoridades no descartan ninguna hipótesis de lo que pudo haber ocurrido ese día: “La misma familia, allegados, gente cercana donde vivimos. Todos pensamos lo mismo, que pudo ser algún familiar, algún vecino, alguien cercano a la familia o donde vivimos nosotros. En fin, son varias cosas que se manejan por lo complejo del caso”, indicó Cristian.

Sin embargo, el padre de la menor fue enfático al mencionar que no sospecha de quien pudo haberse llevado a su hija: “No, no tengo problemas aquí (en Candelaria) con nadie como para decir: bueno yo tuve este problema con esta persona y pueda que halla sido por ese problema, pero nunca he tenido tenido ningún problema en los ocho años que llevo viviendo aquí en el municipio”, recalcó.