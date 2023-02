¿Tontería o salto tecnológico? Abogados chocan opiniones sobre audiencias judiciales en el Metaverso

El pasado miércoles 15 de febrero se llevó a cabo la primera Audiencia Inicial en el Metaverso, la cual fue orientada por el Despacho 01 del Tribunal Administrativo del Magdalena, en la que se atendía una demanda contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. En la actualidad, el metaverso es una de las tecnologías que más ha ‘sonado’, un ecosistema digital que va a representar el mayor crecimiento económico en la historia.

SEMANA consultó a los abogados Francisco Bernate y Andrés Felipe Caballero sobre esta novedad judicial que, para algunos, es inútil y para otros representa un primer gran paso tecnológico en Colombia. Los penalistas debatieron con argumentos sobre las ventajas y desventajas del tema.

El abogado Francisco Bernate celebró que se pueda lograr audiencias de esta manera: “El Tribunal Superior del Magdalena ha sido disrruptivo en el manejo de las tecnologías desde hace mucho tiempo, tienen perfil de Facebook, de Twitter. Han sido pioneros y su magistrada ha sido premiada muchas veces por su trabajo y por este tipo de actuaciones. A esta audiencia no se llegó por una locura. Fueron las partes del proceso y aplicaron una tecnología del metaverso, donde no se ven los rostros de las personas sino que cada uno toma un caracter diferente en un espacio paralelo, es una realidad paralela”, dijo Bernate.

El abogado Andrés Felipe Caballero, contrario a lo dicho por Bernate, fue enfático en que “no todo lo moderno es útil. Aquí no hubo administración de justicia, yo suelo ser políticamente incorrecto. De verdad, no hay utilidad reportada para la administración de justicia más allá de que sea concertado, eso aleja a la gente de la administración de la justicia. Les doy un dato, para acceder no se necesita solo internet y un software sino unas gafas que valen aproximadamente 500 dólares o 600 dólares como mínimo en el mercado. En vez de facilitar las cosas, las estamos complicando”.

Ahora bien, ¿cómo funciona esta herramienta? Pues, en primer lugar, para entrar al metaverso, las personas pueden hacerlo con los celulares, en los cuales se puede aplicar realidad aumentada. Por ejemplo, con un iPhone ya es posible utilizar Lidar para escanear todo el entorno; también se pueden usar gafas de realidad virtual, por medio de las cuales es factible realizar una inmersión total, y además se pueden utilizar gafas de realidad aumentada o tecnologías de realidad mixta, que permiten combinar objetos como una mesa con un dibujo que alguien ubique encima en 3D.

Se trata de la primera diligencia de este tipo en Colombia - Foto: Captura YouTube

Aunque se trata de algo bastante novedoso para la Rama judicial en el país, la magistrada de este tribunal, María Victoria Quiñones Triana, encargada de presidir la diligencia, se encargó de explicar por qué se adelantaba una audiencia de este tipo en un terreno que para muchos es desconocido.

El abogado Francisco Bernate explicó que la justicia en Colombia no se puede quedar en lo obsoleto: “Claro que sí tiene utilidad porque hay espacios donde la gente no quiere verse, ni ser confrontada, digamos una conciliación. La conciliación es obligar a dos personas que no quieren verse, a arreglar sus temas. Esto puede ser útil en esos casos. Es darle a la justicia una nueva herramienta, es darle a nuestra administración de justicia una nueva posibilidad”.

Caballero fue pronto para responderle a Bernate y dijo que en medio de estas herramientas virtuales, la justicia sigue siendo público y los usarios merecen al menos ver a la persona que está decidiendo su caso: “es que esto, profesor Bernate, me recuerda a la justicia... a los jueces sin rostro. Es que no pueden venir a administrar justicia con un avatar y ya”.

Como primera medida, aclaró que “es una de las primeras audiencias que se realiza en este entorno” y que “el fundamento principal que hemos tenido es que el metaverso funciona, básicamente, a través de un intercambio constante de mensaje de datos porque se vale de medios electrónicos, en este caso ópticos, para generar la información que se acompaña en este entorno o virtual”.