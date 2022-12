Trabajo sí hay: Unión Temporal ofrece más de 3.000 vacantes laborales en Bogotá

La Secretaria Distrital de desarrollo Económico de Bogotá en conjunto con la Unión Temporal Generación de Talentos, se unieron para lanzar una convocatoria masiva de empleo para personas que residan en Bogotá. Con la intención de cerrar la brecha laboral en la capital, esta organización con tan solo tres meses de creación está ofreciendo servicios a los bogotanos para que puedan lograr emplearse, aunque no cuenten con muchos años de experiencia.

Así entonces, se han dispuesto más de 3.000 vacantes laborales en diferentes áreas de trabajo en toda la capital, las personas interesadas deberán cumplir algunos pocos requisitos, como tener un permiso para trabajar en el país, dado el caso que sea extranjero; no haber participado anteriormente en programas de empleabilidad del distrito y que esté desempleado en el momento.

Entre las vacantes ofrecidas por Generación de Talentos no se están ofreciendo contratos por prestación de servicios, por lo que las personas que apliquen y que se logren vincular con alguna empresa gozarán de contratos tipo indefinido, fijo o de obra o labor.

Además, esta compañía ofrece diferentes servicios totalmente gratuitos para todos aquellos que se afilien con el fin de comprometerse a encontrar un empleo. Entre los que se destaca un auxilio de transporte para aquellos que no tiene dinero para presentarse en las entrevistas presenciales, de vestuario para las personas que no cuentan con ropa formal, bonos alimenticios para quienes lleven mucho tiempo sin trabajos, capacitaciones para las personas que no tienen conocimientos sobre cómo presentarse ante un reclutador o cómo hacer su hoja de vida, entre otros beneficios.

Algunos de los perfiles para los que se está buscando personal son:

- Directores de mercadeo

- Directores área seguros automóviles

- Gerentes comerciales

- Ingenieros de alimentos

- Ingenieros de sistemas

- Abogados

- Planner de medios digitales

- Directores de proyectos

- Directores de operaciones

- Especialistas de programación

- Ejecutivos de cuenta

- Asesores comerciales

- Analistas de compras

- Contadores

- Auxiliares contables

- Gerentes de farmacia

- Cajeros

- Psicólogos

- Personal médico (enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios)

- Diseñadores gráficos

- Diseñadores industriales

- Profesionales en seguridad y salud en el trabajo

- Vigilantes

- Operarios de parqueo

- Asesores Call Center bilingües

- Asesores de punto de venta

- Servicios generales

- Operarios de industria

- Operarios de bodega

Así entonces, todos aquellos interesados deberán enviar su hoja de vida con copia de cédula al correo seleccion@empleategt.com, al WhatsApp: 3137820838 o dirigirse a nuestra sede principal av. carrera 24 no 84 31 en el barrio el Polo, donde se comenzará el proceso con los candidatos y entrarán a contar con los beneficios mencionados.

Los trabajos más solicitados en Colombia

En esta búsqueda activa de empleo, portales como Computrabajo, se convierten en opción clave para dar a conocer no sólo lo que están necesitando las empresas; sino qué personas están disponibles para los cargos o puestos que se están requiriendo, con base en la formación y experiencia laboral del futuro trabajador a contratar.

Esta plataforma, con presencia en 19 países y siendo la bolsa de trabajo con más visitas en Colombia, dio a conocer los perfiles profesionales más solicitados en el país, el número de ofertas disponibles y el sueldo promedio que puede recibir una persona interesada en alguna de las vacantes.

Con respecto a áreas de trabajo, las mayores solicitudes se encuentran en servicio al cliente, ventas y Almacén-Logística-Transporte. En el caso del primero, el puesto más solicitado es el de Asesor Comercial Externo, pero también se están demandando otros perfiles como el de Representante de Ventas, Analista de Operaciones, Administrativo Comercial, Ejecutivo y Coordinador de Ventas, entre otros.

Sin embargo, hay que señalar que en servicio al cliente es donde se registran los salarios más bajos, debido a que el promedio se ubica en un millón 156 mil 230 pesos al mes; donde el cargo más solicitado, el de Asesor Comercial Externo, el sueldo está por un millón 403 mil 695 pesos mensuales.