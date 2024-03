Tumban otro nombramiento diplomático: sale la hermana de Jaime Garzón del consulado de Colombia en Cancún, México

El expresidente Álvaro Uribe y el senador Ariel Ávila por fin conciliaron, aunque no hubo retractación

Tras analizar una demanda, el Tribunal Administrativo consideró que en la lista de elegibles había una persona de carrera diplomática y consular que podía ocupar el cargo . “El nombramiento provisional con personas no pertenecientes a la carrera es excepcional, lo cual implica que, previa designación, deberá analizarse si el cargo vacante puede ser provisto por un funcionario inscrito en la carrera diplomática y consular que cumpla con los requisitos y particularidades del cargo”, concluyó la decisión.

En el presente caso, el nombramiento demandado se realizó aun cuando existían no solo varios primeros secretarios de carrera disponibles. Por lo menos uno de ellos estaba nombrado en un cargo inferior al de su categoría, en contra de la jurisprudencia constitucional”.

“Con el acervo probatorio, la Sala evidenció que la funcionaria está inscrita en la carrera diplomática y consular y, para el 26 de junio de 2023, se encontraba disponible para ser designada en el cargo que fue ocupado en provisionalidad por María Soledad Garzón Forero, toda vez que aún no se había posesionado del cargo para el cual fue nombrada”, se asevera en uno de los apartes del fallo.

SEMANA reveló recientemente la estrategia de la Presidencia y la Cancillería para anular el proceso. “El presidente de la República tiene interés en el proceso, y no fue notificado personalmente de los autos admisorios de las demandas electorales”, señala el concepto conocido en exclusiva.

En este proceso, a Ninco le apareció otra mano salvadora: la Cancillería. Afirma que, pese a lo dicho por el Tribunal, no se presentó ninguna falla. “Supuestamente se desconocieron las observaciones presentadas por la ciudadanía en relación con la hoja de vida del aspirante antes de realizar el nombramiento, no obstante que la publicidad no es un requisito de existencia o validez, sino de eficiencia y oponibilidad frente a terceros ajenos a la actuación administrativa”.