Un muerto y dos heridos dejó incursión de hombres con fusiles y pistolas en fiestas de Argelia, Cauca

Audios de las Farc que muestran presión a la comunidad para participar en asonada

“Compañeros y compañeras, buenas tardes, por aquí con el gran. Yo quiero saber qué es lo que está pasando realmente, porque esta no es la maniobra que yo esperaba, señores. Esto me tiene completamente decepcionado, como se me están comportando. La bonificación de líderes no la conozco, no sé dónde están, no sé qué están haciendo, me han dejado solo y realmente por eso se me están saliendo las cosas de las manos”, dice.