Urgente: MinInterior admitió “error de comunicación” sobre indignante invitación a Farc de Mordisco para apertura de elecciones

Aún no para la polémica por el comunicado que salió desde la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y las disidencias de las Farc sobre una invitación a integrantes de ese grupo terrorista a participar de la apertura de la jornada electoral en Popayán el 29 de octubre.

Urgente: registrador Álex Vega y presidente del CNE, Alfonso Campo, desmintieron al Gobierno Petro. Le confirmaron a SEMANA que no invitaron a las Farc de Mordisco para elecciones del domingo en Popayán

“ Un error de comunicación, como ocurre en un noticiero, como ocurre en una empresa, lo importante es que la decisión política del Gobierno no estaba en esa invitación , lo hablamos ahora en el PMU que hemos adelantado”, sostuvo Velasco.

También señaló el ministro del Interior: “Desde esta misma mañana, no solo el señor ministro de Defensa, sino quien les habla, desautorizó esa invitación. De hecho, me informa el señor registrador (Alexander Vega) que él estará abriendo las elecciones en la ciudad de Armenia y no en Popayán, y yo estaré en Bogotá con el señor presidente en la Plaza de Bolívar”.