Urgente: Policía de Tránsito habría dado de baja a un delincuente en la Terminal del Norte en Bogotá

Este martes 23 de agosto Bogotá ha estado marcada por fuertes hechos de inseguridad. Tras lo ocurrido en la mañana en el Concejo Distrital, cuando se escucharon disparos que irrumpieron la tranquilidad de los habitantes del sector, hacia el mediodía se presentó un nuevo cruce de disparos, esta vez en la Autopista Norte.

De acuerdo con información preliminar, delincuentes habrían intentado cometer un hurto en cercanías a la Terminal del Norte y uno de ellos fue dado de baja, al parecer, por un uniformado de la Policía de Tránsito.

Hasta el momento, todo es materia de investigación. Desde la Policía de Tránsito le confirmaron a SEMANA que uno de sus agentes estaría involucrado en lo sucedido, pero todo obedeció a una acción de respuesta frente a un intento de atraco.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá ya se encuentran en el lugar y acordonaron la zona para hacer el levantamiento del cuerpo y avanzar con las investigaciones de lo sucedido.

Por los hechos, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre vial en la calle 192 con Autopista Norte e indicó que los buses de servicio intermunicipal realizan descenso de pasajeros en la calle 193.

[12:43 p.m.]#AEstaHora se realiza cierre vial en la cll 192 con Autonorte (Terminal Satélite del Norte) por labores de investigación adelantadas por parte de la @PoliciaColombia

⚠️Los buses de servicio intermunicipal realizan descenso de pasajeros en la cll 193.



— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 23, 2022

¿Qué pasó cerca al Concejo de Bogotá?

Un verdadero momento de pánico se vivió en la mañana de este martes 23 de agosto en inmediaciones al Concejo de Bogotá, cuando se escucharon algunos disparos.

“No tuvo nada que ver con el Concejo de Bogotá, pero sí fue muy cerca a las instalaciones de la Corporación”, le dijo una fuente del cabildo distrital a SEMANA.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar. De acuerdo con información preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá, en un principio se pensó que se trataría de un sicariato, pero después hubo versiones sobre un posible hecho de intolerancia tras un accidente de tránsito. Todo fue materia de investigación.

Lo cierto es que minutos después de lo ocurrido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que no se trató de ninguna balacera, como en un principio se pensó, pero sí confirmó que hubo un disparo en el lugar de los hechos.

“Policía de Bogotá me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada, lo persiguieron”, dijo la mandataria.

A su vez, agregó: “Uno de los miembros del esquema de protección hizo un disparo al aire para forzar al que huyó a detenerse”.

Por lo sucedido, la alcaldesa López ordenó investigar de inmediato a las personas que estarían detrás de los hechos. “He ordenado que se investigue el hecho, al que huyó y al que disparó. Nunca estuvo en riesgo la vida del protegido. Ni siquiera estaba en el vehículo estrellado”, precisó.

A renglón seguido, López dejó claro que “no se dispara, así sea al aire, para detener un vehículo por una estrellada. No tiene ninguna proporción con los protocolos de protección y, en cambio, si genera una zozobra enorme en los vecinos de la zona, a quienes les ofrecemos esta explicación y excusas por la intranquilidad”.

Uno de los miembros del esquema de protección hizo un disparo al aire para forzar al que huyó a detenerse.



— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 23, 2022

Por su parte, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, señaló que quien disparó al aire fue un patrullero de la Policía y pidió a la institución investigar los hechos.

“Rechazamos los hechos que generaron zozobra cerca al Concejo de Bogotá, luego de que un patrullero, integrante de un esquema de seguridad, disparara al aire con el fin de detener un carro involucrado en un accidente vial. Pedimos a la Policía investigar lo sucedido”, dijo el funcionario.

— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 23, 2022

Tras lo sucedido, las reacciones de los concejales de la ciudad no se hicieron esperar. La primera en cuestionar lo sucedido fue la concejal del Centro Democrático, Diana Diago.

“Iniciamos el día con balacera al lado del Concejo de Bogotá, ¡muy segura esta ciudad!”, fueron las palabras de la cabildante.

— Diana Diago (@dianadiago) August 23, 2022

Al respecto también se pronunció el concejal Jorge Colmenares, quien cuestionó los últimos hechos de inseguridad presentados en la ciudad.

“Bogotá tiene miedo y no es para menos cuando hace un par de días masacran 4 personas y hace pocos minutos se presenta un tiroteo cerca al Concejo de Bogotá. Los dos son actos de violencia que dan como muestra la intolerancia, el caos y el peligro al que estamos expuestos en Bogotá”, indicó el cabildante.