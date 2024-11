Víctima de la banda de Los Rolex cuenta cómo fue el millonario asalto en 10 segundos

“Yo sentí un golpe seco en el vidrio, volteé a mirar y me encuentro con un arma apuntándome. Sin pensarlo dos veces, bajé el vidrio y le entregué el reloj. Hoy, mirando el video de seguridad, le puedo asegurar que el atraco no duró más de 10 segundos”, contó al diario quien es coronel retirado y tiene 55 años de edad.

“Yo creo que en algún momento me identificaron, vieron el reloj y me siguieron por algún tramo de la avenida Suba. Por los videos de seguridad se presume que eran cuatro los delincuentes, que se movilizaban en dos motos”, dijo al diario.

“Se me acercó y me abrazó, cuando me abrazó me puso un revólver en el estómago. Llegó muy confiado diciéndome: “Pásame el reloj, pásame el reloj”, pero él no me había visto el reloj, se notaba que alguien le había avisado”, relató para el medio.