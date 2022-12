Vocero de Rey de Reyes habló con SEMANA y se refirió a los casos de licor adulterado: “somos una empresa legal, están afectando nuestra imagen”

Siguen los estragos por las personas inescrupulosas que están adulterando el licor en Bogotá. De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría Distrital de Salud, ya son 27 las personas que han fallecido por el consumo de licor adulterado entre la capital del país y el municipio de Soacha. Además se han reportado 38 casos de intoxicación.

Segú lo ha explicado el secretario de Salud, Alejandro Gómez, son varias las marcas de licores que la Secretaría ha detectado con alcohol metílico en Bogotá: “una que se conoce con el aperitivo Rey de Reyes, otra con el nombre de Cabañita y una tercera con el nombre de Old John, que simula un whisky”.

Desde que se conocieron los primeros casos de muertes por consumo de licor adulterado, las autoridades de Bogotá, Soacha y Cundinamarca desplegaron rápidamente varios operativos para incautar este tipo de licor y poder recopilar información que dé con los responsables de este mercado ilegal.

Una de las compañías que se vio afectada por los operativos es la encargada de comercializar legalmente el aperitivo de aguardiente Rey de Reyes, marca que ha sido señalada de ser licor adulterado, pero que realmente cuenta con registro Invima.

En diálogo con SEMANA, Angelo Aricapa, vocero oficial de la compañía, afirmó que Rey de Reyes es un licor legal, pero que se vio manchado por los delincuentes que están usurpando el nombre de la marca para adulterar el licor.

“Lo primero es que, como compañía, rechazamos y lamentamos los casos en el que personas han fallecido por consumir licor adulterado; pero lo cierto es que nos hemos visto duramente afectados en lo que es la imagen de la empresa, llevamos tan solo siete años en el mercado y, cuando por fin estamos emergiendo, nos vemos afectados no solo por los inescrupulosos que están usando nuestra marca, sino también por el llamado a no consumir nuestro producto”, aseguró Aricapa.

En ese sentido, Aricapa dejó claro que Rey de Reyes no tiene nada que ver con el licor adulterado ni en Bogotá ni en Soacha e hizo un llamado a las autoridades distritales y a la sociedad para que no satanicen la marca.

“Todos están asociando los casos con el producto Rey de Reyes, que este licor es el que está matando la gente, pero nosotros somo una empresa legalmente constituida, con todo lo que exige la ley, con todos los insumos del Invima, por consiguiente todo esto ha sido algo bastante fuerte para nosotros como marca”, precisó.

El vocero agregó: “La alcaldesa Claudia López y el secretario de Salud le han pedido a las personas que no consuman la marca, lo cual, a nuestro parecer, no está bien hecho porque la marca no tiene nada que ver y no somos directamente responsables”.

Aricapa no se explica por qué los delincuentes usurparon el nombre de Rey de Reyes para comercializar el licor adulterado en los barrios del sur de Bogotá y el municipio de Soacha, zonas en donde el licor también se comercializaba de manera legal por parte de la compañía.

Si bien la compañía que comercializa Rey de Reyes no tiene nada que ver con el licor adulterado, son ellos los que están sufriendo las consecuencias de los delincuentes, pues no solo no han podido vender su producto, sino que además no tienen con qué pagarle la nómina a los trabajadores.

“Apenas empezaron a asociar las muertes con Rey de Reyes, inmediatamente llegó el Invima, la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Salud a nuestra planta de producción, revisaron que todo estuviera en orden, pero el Invima tomó la decisión de congelar la distribución de nuestros productos para evitar cualquier tipo de problema, pero esta decisión la tomaron más como una acción preventiva y no porque hayan encontrado alguna irregularidad”, comentó Aricapa.

El lote que congeló el Invima ya estaba listo para su distribución, por lo que las millonarias ventas que la compañía esperaba tener para esta temporada de fin de año se quedaron en el aire.

Finalmente, Aricapa especificó cuáles son las diferencias entre la botella legal de Rey de Reyes y la botella del licor adulterado para que las ciudadanía logre diferenciarlas.

“Lo que más hemos evidenciado es que la etiqueta que ellos (los delincuentes) están manejando tiene un borde negro, la de nosotros no la maneja. Asimismo, no están estampillando las botellas, nosotros sí manejamos una estampilla legal con un código QR que puede ser reconocido por cualquier lector de celular. Por otro lado, la fuente de ellos es roja con las dos ‘R’ de Rey de Reyes en negro, mientras que la de nosotros es blanca transparente delineada en rojo y en la etiqueta de la botella se ve toda la información, números, registro Invima; en la de estos delincuentes no”, comentó.