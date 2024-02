Vuelve y juega: Policía no erradicó cultivos ilícitos en enero de este año, como ocurrió en el 2023

La erradicación de cultivos ilícitos ha sido durante los últimos años una de las estrategias de los gobierno para combatir el narcotráfico, sin embargo, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro esa consigna cambió y se informó que la erradicación no iba a tener el mismo impacto, pues no se iba a perseguir al campesino sino a la mafia.

En las últimas horas fuentes de la Policía confirmaron que durante el mes de enero de este año no se erradicaron cultivos ilícitos de manera manual, como ocurrió en enero del 2023. Por su parte el director de la Policía, el general William Salamanca, indicó que “estamos evaluando con el ministro de Defensa Nacional las metas que tienen que ver con la erradicación e incautación, pero ya tenemos una cifra importante de incautación en Colombia”.

Las cifras del 2023 iban en contravía con las del 2022 cuando en enero iban 2.983 hectáreas erradicadas, en febrero 6.919 y en marzo 8.102 entre todas las fuerzas. Sobre la baja erradicación de la Policía dijo el entonces director de la institución, el general Henry Sanabria que: “en este caso, como tuvimos la necesidad de contratar porque no tuvimos vigencias futuras para garantizar la presencia de erradicadores. En el mes de enero de este año no hubo erradicación, la Policía Nacional no erradicó en enero”.