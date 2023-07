Yilmar Mosquera, el joven oriundo de Quibdó que le hace el quite a los grupos armados: “la escritura ha sido mi salvación”.

Yilmar Mosquera Saucedo, un joven de 17 años de edad, oriundo de Quibdó (Chocó), se destaca en su región por su habilidad para escribir. Sin embargo, esta pasión inició hace unos dos años cuando su ciudad vivió una ola de violencia que tenía en vilo a esa población.

De acuerdo con Yilmar, en ese entonces, dicha situación lo motivó a investigar y eso le dio para escribir, redactó una noticia y contó lo que estaba pasando.

“Escribí una noticia de unos jóvenes de aproximadamente 14 años de edad, que fueron asesinados. Me sentí muy triste y lo plasmé en letras. No había decidido contar sobre mi talento, pero en el momento en que realicé esa noticia se la presenté a una tía para que viera cómo me había quedado, a lo que ella quedó fascinada, asombrada por mi talento. Fue algo que me nació así del corazón, escribí un pequeño cuento porque me fascina la escritura, vivo pegado al teléfono haciendo lo que más me encanta”, le dijo a SEMANA.

Yilmar Mosquera Saucedo espera adelantar estudios profesionales que tengan que ver con la escritura. | Foto: Suministrada a SEMANA

Agregó: “me siento muy contento a la hora de escribir, de esa manera me distraigo, justo en momentos en los que me siento solo, incluso, en ocasiones la escritura ha sido mi salvación. Lamentablemente, vivo en una ciudad violenta, se ve mucho el delito de robo y asesinato. Para mí, la escritura, los cuentos han sido mi salvación, es lo que me mantiene motivado y alegre”, expresó.

El joven nacido el 21 de enero de 2006, cursa grado décimo en la Institución Educativa Antonio Ricaurte (INTAR), y reside en el barrio La Cascorba, sector los Desplazados, en Quibdó, donde motiva a niños y adolescentes de su región a desarrollar habilidades para ser agentes de paz y de cambio.

Yilmar asegura que pasa horas en su celular escribiendo cuentos. | Foto: Suministrada a SEMANA

En su caso, considera que la escritura es su mayor habilidad y por ello le ha sacado bastante provecho. Muestra de ello fue el concurso ‘Plantando sueños’, patrocinado por Shakira y del que salió ganador Yilmar, el 7 de julio de 2021. “Fue algo que me llenó de mucho orgullo. En ese momento empecé a creer que tengo un talento espectacular”.

A continuación el cuento con el que resultó ganador:

“En un pequeño lugar de la ciudad de Quibdó, vive un pequeño joven llamado Yilmar, es un joven con mucha decisión que ha sabido educarse de la mejor manera. Yilmar, con tan solo 17 años de edad, quiere ser el mejor policía de su ciudad para así brindarles una mejor seguridad a sus habitantes. También, Yilmar nos cuenta que su gran anhelo es formar parte de la reconstrucción de su institución, la cual con mucho amor lo vio crecer durante muchos años. Yilmar nos cuenta que su gran anhelo es crear una pequeña fundación, donde se ayuden a niños y jóvenes que están en la violencia, involucrados en asesinatos, reclutamiento forzado y drogadicción. Yilmar, como todos los días de costumbre se levanta a eso de las 6:00 a.m. para comenzar sus labores educativas. Con amor, tolerancia y paz, el pequeño Yilmar, motiva a otros jóvenes que por más situaciones difíciles que se vivan en la ciudad nunca abandonen sus sueños, deben luchar y seguir adelante sea la situación que sea”.

Yilmar confesó que en varias ocasiones le han ofrecido ser parte de grupos armados, sin embargo, con muchos carácter su respuesta siempre es un no. “Les digo que no me nace ni está en mis planes pertenecer a grupos armados, ya que mi objetivo no es hacer daño, es hacer una ciudad de paz, de cambio. Soy un joven que no tiene tantas amistades, ya que no le gusta relacionarse con personas que sigan al mal”, contó.

Por ahora, además de ir a sus clases, también es voluntario de la Fundación Nuevo Amanecer Esar, liderada por la psicóloga Haidy Sánchez Mattson.

“Me encontraba en clase, estaba haciendo un texto, creando un cuento, y decidí ingresar a Facebook donde vi que la psicóloga Haidy estaba comenzando un proyecto con una astronauta que llegó a la ciudad. Me comuniqué con la fundación y les manifesté mi deseo de participar en sus proyectos, ayudar en todo lo que pueda a hacer un cambio en mi ciudad, como lo es ayudar a la educación de nuestros jóvenes. A lo que Haidy muy contenta por el deseo que yo tenía, me recibió de la mejor manera en la institución”, dijo.

Yilmar es voluntario en la Fundación Nuevo Amanecer Esar. | Foto: Suministrada a SEMANA

Según Yilmar, en este momento hace parte de los voluntarios de la fundación ayudando a empoderar a los jóvenes de la región. “Estamos en una capacitación que finaliza entre el 5 y 6 de octubre, con este proyecto se han beneficiado muchos jóvenes”.

Yilmar es el menor entre sus siete hermanos, quienes se sienten orgullosos de lo que ha logrado hasta ahora. “Mi mamá me dice que muy bien lo que estoy haciendo, que soy una buena representación de muchos jóvenes en nuestra ciudad”, expresó.

Ese sueño quiere continuarlo estudiando en una universidad pública de Medellín o Bogotá, ya que considera que en Quibdó el peligro lo acecha.

“Tenía el deseo de ser policía, pero abandoné ese sueño. Sin embargo, empecé a construir uno que es sobre la escritura, y también me gusta mucho lo que trata médico forense; aun lo estoy pensando”.

Yilmar Mosquera y su familia. | Foto: Suministrada a SEMANA

Finalmente, dijo que aunque muchos jóvenes de su sector hagan burlas sobre los procesos que lleva a cabo, su objetivo es siempre buscar el diálogo.