Representante Andrés Forero le reclamó a Cielo Rusinque por quejarse del sistema de salud por accidente de funcionarios del DPS en Chocó

Según reconoció la misma Rusinque, quienes se accidentaron no llevaban la tarjeta de propiedad del vehículo y por eso no los querían atender inicialmente. “Como usted informa que funcionarios iban en carro sin papeles, se entiende que el accidente involucra a ‘vehículo no SOAT’ y, en ese caso, la responsabilidad recae en Adres y la IPS. El problema es que la Adres no está pagando oportunamente estas atenciones y tiene a las IPS asfixiadas”, aseguró Forero.