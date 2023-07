Cielo Rusinque reveló video de mujer que se quejó de las filas para el pago del subsidio del Gobierno Petro, pero que luego dijo: “fue de entrada por salida”. Este fue su testimonio a SEMANA

La directora del DPS, Cielo Rusinque, busca como sea demostrar que nadie ha pasado horas en interminables filas para reclamar el beneficio de Renta Ciudadana. Ante el desgarrador testimonio, publicado por SEMANA, de una mujer que se quejaba, pues había pasado largas horas con un bebé en brazos que no superaba el mes de nacido, la alta funcionaria publicó un extraño trino. “Lo verdaderamente desgarrador es que el Banco Agrario pudo determinar esta misma mañana la falsedad de esa nota amarillista, lastimera y absolutamente falsa. La libertad de prensa no es carta blanca para atentar contra el derecho a la información”, escribió.

En este aparecía un video de Katherine Paternina, con su bebé cargado. “Me gustó bastante. Tuvo buena atención”, dice tranquila. Cuando una funcionaria le pregunta cuánto se demoró en el cobro, la joven sostiene: “cinco minutos. No me demoré nada. Eso fue de entrada por salida”.

Ay @VickyDavilaH lo verdaderamente desgarrador es que el Banco Agrario pudo determinar esta misma mañana la falsedad de esa nota amarillista, lastimera y absolutamente falsa. La libertad de prensa no es carta blanca para atentar contra el derecho a la información. https://t.co/thzKfeUSIw pic.twitter.com/4xwOILKCox — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) July 15, 2023

“Hay muy buena atención. Me gusta. Es buena la atención de ahí”, agregó la mujer.

Esta es la prueba de que la señora Katherine Paternina se quejó con revista Semana mientras hacía la fila de horas con su bebé en brazos y bajo un sol inclemente en Barranquilla. https://t.co/V6qQXOj8EP pic.twitter.com/lrNYMsTRQY — Revista Semana (@RevistaSemana) July 16, 2023

Apenas un día antes, Katherine había dicho, en medio de una interminable fila, todo lo contrario. Contó que le tocó abandonar el lecho donde descansaba de la cesárea de su sexto hijo, realizada hace 15 días, para ir al centro de Barranquilla a ubicarse, con su pequeño bebé en brazos. “Hay mucha multitud y no me quieren atender. No hay prioridad”, se quejaba.

Largas filas en Barranquilla para reclamar el subsidio ofrecido por el Gobierno nacional.

Agregó que era la primera vez que debía esperar más de 48 horas para reclamar los 560.000 pesos que le da el Gobierno como ayuda para sus cinco hijos –ahora son seis–. En las anteriores ocasiones, acudía con el pico y cédula a cualquier sede de Supergiros y en cuestión de minutos salía con el dinero, pero ahora todo cambió. A la fila llegó el pasado jueves en la tarde. “Me dicen que tengo que hacer la cola”, aseguró y luego dijo que había al menos 500 personas en ese trámite.

Katherine contó que pensó que se trataría de un trámite largo, pero que podría resolver el mismo día. No fue así. “Nos hablaron de un código; sin embargo, ese código, cuando las personas van al cajero del Banco Agrario, no funciona”, le contó Katherine a SEMANA.

Katherine Paternina junto a su pequeño hijo recién nacido, a la espera de recibir el subsidio.

Las demás personas le recomendaron no irse, porque corría el riesgo de perder el lugar ganado, así que en un andén y a la intemperie pasó la noche con su pequeño hijo. No lo hizo sola, ya que más de 1.000 personas se quedaron con ella. “Yo estoy aquí por pura necesidad, porque necesito con urgencia el dinero y traje al niño porque no tengo con quién dejarlo”, señaló. Al otro día, el viernes, las noticias fueron menos alentadoras. Desde el banco les dijeron que el sistema colapsó y que no había otra opción que esperar afuera.

“Uno no encuentra solución de ninguna manera. Nosotros tenemos que hablar, porque si no hablamos y nos quedamos callados... aquí nos come el g...”, dijo enfática. E hizo un reclamo: “Ellos pueden solucionar”.

Su relato contrasta con la narración que ella hace desde las cuentas del gobierno. ¿Qué pasó? ¿La manipularon? ¿Había mentido?

Caos en Barranquilla durante este 14 de julio para recibir subsidio del Gobierno.

SEMANA estuvo en Barranquilla, el viernes pasado, cuando Katherine y centenares de personas más hacían esa interminable cola. La sensación térmica al mediodía marcaba alrededor de 38 grados centígrados y hay pocos árboles cerca de la sede del Banco Agrario, así que las miles de personas en la fila recibieron de frente el inclemente sol. En un momento de la mañana intentaron bloquear la vía del Transmetro, transporte masivo, para llamar la atención, pero un escuadrón de la Policía llegó y disolvió la tímida protesta. Stephany Padilla, otra de las beneficiarias de Renta Ciudadana, estaba esperando el desembolso del dinero desde el pasado miércoles.

Frente a estos inconvenientes en Barranquilla, SEMANA consultó a funcionarios de Prosperidad Social en esa ciudad, quienes indicaron que las filas se ven extensas porque las personas que deben retirar vienen con tres o cuatro acompañantes.

“Lo que pasa es que el Banco Agrario le echa la culpa a Prosperidad Social, nosotros ya enviamos una carta a Prosperidad, pero nadie le da respuesta a esta gente, que lleva dos días aquí haciendo fila”, señaló. Y agregó: “Me dicen que vaya a la Alcaldía, luego a Prosperidad. Eso es una falta de respeto con todos (...) Antes era mejor, porque eso era por pico y cédula, y uno iba por Supergiros y el pago era inmediato. Yo tengo cuatro hijos y me dan 560.000 pesos por todos. Los funcionarios están tranquilos, porque ellos están en el aire con agua, nosotros estamos en el sol sin agua, entonces cualquiera se desespera y eso no lo ven ellos”.

Filas en el centro de Barranquilla.

De igual manera, atacó al gobierno del presidente Gustavo Petro y lo trató de mentiroso: "Él dijo que iba a dar un millón de pesos, ¿dónde está? Eso es mentira. La verdad es que antes daban 240.000 pesos por un solo hijo, luego lo bajaron a 80.000 y ahora dan 560.000 por cuatro".

Así se vivió la jornada de interminables filas en Barranquilla para reclamar el subsidio de Renta Ciudadana. La aglomeración se trasladó a zonas aledañas.

“Hay personas que se están lucrando con la venta de los cupos, no necesitan comprar cupos y no es necesario que vengan con más gente, solo la persona que cobra”, dijo William Castro Castellanos, director regional Atlántico de Prosperidad Social. Lo cierto es que un recorrido de SEMANA por la sede del Banco Agrario de la carrera 46 con calle 45, las filas son de hasta tres manzanas. La comunidad denunció que la mecánica de pago con el cambio de Gobierno también cambió y ahora quienes cobraban su dinero con su cédula en red de servicios financieros tendrán que llegar a las instalaciones del banco, causando las aglomeraciones.

Otra de las quejas es que quienes efectivamente han sido bancarizados recibieron un código que terminó siendo inválido para hacer efectivo el cobro, luego de haber pasado horas haciendo la fila.

Reclamo del subsidio de Renta Ciudadana en Cartagena.

No fueron los únicos. Las escenas de las largas filas, madres solteras con pequeños niños en brazos esperando reclamar el subsidio, también fueron una constante en otras ciudades como Cali, Cartagena, Bucaramanga y Medellín, entre muchas otras. En Cartagena, desde las dos de la mañana del pasado jueves –13 de julio–, iniciaron las extensas filas en la calle Larga del barrio Getsemaní. ¿La razón? Cientos de personas en condición de pobreza a la espera del subsidio de Renta Ciudadana.

Antes, este subsidio para personas menos favorecidas económicamente llegaba a través de transferencias.

En teoría, este incentivo sería la base para que las familias en estado de vulnerabilidad puedan incrementar sus ingresos mensuales. Sin embargo, en la práctica, muchas solo reciben subsidio por un niño, en una familia donde hay hasta cuatro.

“En Neiva, las filas para reclamar el subsidio de Familias en Acción son interminables, el Gobierno Petro hasta eso lo hace mal por creer que la banca es de oligarcas. El cambio al desastre”, contó el excongresista Jaime Felipe Lozada.

¿Pero por qué ahora se están presentando estas aglomeraciones para reclamar ese subsidio? De acuerdo con información revelada por el abogado Daniel Briceño en sus redes sociales, la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, cambió el modelo de pagos.

Antes, este subsidio para personas menos favorecidas económicamente llegaba a través de transferencias, que luego podrían ser efectivas en un cajero o punto autorizado de desembolso de dinero; ahora, el esquema de renta es operado solo por el Banco Agrario.

Para mitigar las intensas aglomeraciones, el Banco Agrario aplicó un pico y cédula.

“El mal esquema de Renta Ciudadana que tiene a miles de colombianos haciendo filas indignas para reclamar un subsidio nos cuesta 54.080 millones de pesos. Cielo Rusinque desmontó un sistema exitoso de transferencia y nos hizo retroceder. Una vergüenza”, señaló Briceño en su cuenta de Twitter.

Para mitigar las intensas aglomeraciones, el Banco Agrario aplicó un pico y cédula. “Se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y serenidad en cada uno de los municipios y no acudir a la violencia o agresiones contra funcionarios o instalaciones del Banco Agrario de Colombia”.

Filas en Barranquilla para reclamar subsidio del Gobierno.

Cielo Rusinque, activista petrista y radical, maneja la chequera de subsidios del Gobierno y es responsable de las indignantes filas frente al Banco Agrario

La abogada Cielo Rusinque ha sido una de las más acérrimas defensoras del petrismo. | Foto: Suministrado a Semana A.P.I.

Las interminables filas de ciudadanos en condiciones de pobreza y de bajos recursos en distintas partes del país puso de manifiesto que el cambio de intermediario para la entrega de subsidios por parte del Gobierno Petro afectó un modelo que venía funcionando bien. En las últimas horas quedó registrado en videos cómo cientos de personas se agolpan en las sucursales del Banco Agrario para reclamar los 500.000 pesos mensuales que les prometió Gustavo Petro en campaña. Incluso, por el desespero, algunos se volcaron a las calles para protestar. Para que el Banco Agrario fuera el intermediario, el DPS firmó un contrato interadministrativo por más de 54.000 millones de pesos.

La responsable del caos y de esta evidente falta de planeación es la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque. Se trata de una abogada constitucionalista y reconocida activista del petrismo, que llegó a esas filas de la mano del exsenador Gustavo Bolívar. Ella tuvo su primera aparición cuando increpó al entonces presidente Iván Duque en París en 2018. En ese momento, estudiaba un doctorado en derecho constitucional en Francia. “Yo soy una estudiante, no soy una política ni beligerante”, le dijo a Duque.

A los pocos meses su verdadera cara salió a flote. Efectivamente, era una activista que le hizo el reclamo a Duque con el fin de ganar reconocimiento en redes sociales, especialmente en Twitter, en la que enfrenta a todo aquel que refute a Petro y sus tesis. Desde esa trinchera ataca a medios y periodistas que publican información crítica sobre el Gobierno.

Rusinque ha protagonizado otros escándalos. Fue la abogada defensora del subdirector de RTVC, Hollman Morris, en una demanda de su exesposa por supuesta violencia intrafamiliar. También defendió jurídicamente a Fabián Sanabria, acusado de supuesto acoso sexual por antiguos estudiantes de la Universidad Nacional. Ese papel le ha costado múltiples críticas de feministas, incluso cercanas a la izquierda, quienes consideran que al trabajo de Rusinque le ha faltado “ética”.

Es recordada por reconocer, además, que el exsenador Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, invitó a la campaña de Petro a La Picota en medio de las visitas de Juan Fernando Petro a las cárceles del país.

La directora del DPS es vista con reserva por un sector del Pacto Histórico que considera que no tiene trayectoria ni experiencia en el servicio público. Rusinque intentó ser representante a la Cámara por Cundinamarca a nombre del Pacto Histórico. Sin embargo, retiró su nombre de la lista, pues no aparecía en los primeros lugares, lo que le daba pocas probabilidades de lograr la curul. Argumentó “agravios” y “falta de garantías” en el proceso.

Luego, sonó como secretaria de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la dependencia del Congreso que se encarga de investigar a los presidentes, fiscales y magistrados de las altas cortes. A pesar del apoyo de Bolívar para esa designación, tampoco llegó al cargo. Su radicalismo no le permitió generar consensos.

Finalmente, fue nombrada por Petro en el DPS, y eso no cayó bien. Cerca de 900 feministas publicaron una carta criticando esa decisión y advirtieron que ella no era una prenda de garantía para las mujeres en una entidad que debe velar por temas de género, igualdad y equidad.