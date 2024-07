“Yo no entiendo cuál es el show”: Polo Polo se presentó ante la Corte y asegura que no se retractará de lo dicho contra Gustavo Bolívar

"No entiendo cuál es el show". Miguel Polo Polo se presenta ante la Corte Suprema y asegura que no se retractara de los señalamientos contra Gustavo Bolívar. https://t.co/Lec0VexZv6 pic.twitter.com/1jylpWezNy

Polo Polo aseguró que sigue firme en sus declaraciones y no plantea ningún tipo de conciliación y retractación. “Yo no entiendo cuál es el show ni el escándalo”, aseveró el congresista.

Por esto cuestionó el hecho que se ordenara su conducción con policía pues no existía razón alguna. “ Yo no soy un delincuente, nunca he cometido ningún tipo de delito”, aseveró el representante por las negritudes.

El congresista indicó que no tiene pensado ningún tipo de retractación. “Los hechos son públicos, son de conocimiento público, ustedes saben qué dijo (Gustavo) Bolívar, y qué hizo Bolívar durante el paro nacional. Yo creo que la realidad no se puede borrar”.

“Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho, una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías, no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación. Le exigimos al ‘narconovelista’ que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura”, trinó el representante.

Para ese momento, Bolívar indicó que “el representante me acusa de financiar la primera línea, me acusa de asesinar bebés y, por eso, yo lo traje a la Corte Suprema para que muestre las pruebas. El juez le dio una semana para presentar esto y, si no las encuentra, le toca retractarse. No las va a encontrar porque yo en la vida nunca he financiado terroristas y menos cometido delitos”.