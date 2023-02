Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, se defiende tras acusación de la Fiscalía: “existe una persecución en mi contra”

A través de un comunicado de prensa, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, calificó como una “sistemática persecución” las nuevas imputaciones que la Fiscalía General de la Nación formuló en su contra.

Para el ente acusador, el mandatario departamental habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Dichos señalamientos se habrían desprendido de una megainvestigación denominada “Robo de Magdalena”, que hizo la Fiscalía, sobre posibles irregularidades contractuales entre los años 2013 y 2016. El detrimento por el que señalan a Caicedo se acerca a 1.700 millones de pesos.

“Vincularme a esta investigación deja en evidencia que en mi contra existe una sistemática persecución que busca por todos los medios sacarme del espacio democrático a través de acciones de esta naturaleza. Ya hace unos años por impulso de los clanes mafiosos de la política del Magdalena la fiscalía me privó por 5 años de la libertad, hasta que fui absuelto por un tribunal superior”, se lee en el comunicado.

. @FiscaliaCol induce a confusión en comunicado: me mete en la misma bolsa con el Clan Cotes, q desfalcó el dpto por 75,000MM. En nuestro caso, 3 obras con supuestos sobrecostos de $1600M: no hay tal porque las obras fueron terminadas y están funcionando. https://t.co/IAiUuNI8fs pic.twitter.com/nAyRQAS0DJ — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) February 14, 2023

Al parecer, en las investigaciones adelantadas por los organismos competentes se deja en evidencia posibles millonarias irregularidades en contratos que hoy ponen como eventuales acusados de un presunto detrimento patrimonial al actual mandatario departamental, Carlos Caicedo, y sus antecesores, Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga.

En atención a los anterior, la Fiscalía pedirá detención domiciliaria contra Caicedo y también hará imputación contra los exgobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes Una determinación que para actual gobernador es injusta.

“Es insólito que afirmen que el Clan Cotes desfalcó 76 mil millones de pesos pero no pidan medida de aseguramiento contra ellos y si lo pidan contra mí en un presunto sobrecosto inexistente por 1600 millones, con obras terminadas y en uso. La mezcla de mi nombre con el de la mafia política de los clanes que he combatido siempre no es accidental, busca mezclarnos con lo que siempre hemos repudiado y con el pueblo del Magdalena derrotado”, agregó el mandatario.

“Las obras que anunciaron con un curioso comunicado y con gran despliegue mediático nacional pertenecen al periodo en que fui alcalde de Santa Marta, de ahí que no se explica cómo se puede vincular estos hechos al saqueo sistemático que llevó a cabo el clan de los Cotes en el Magdalena, en donde el monumental robo Vía de la Prosperidad constituye la mayor infamia en contra de los recursos de los magdalenenses, siendo el kilómetro de esta obra el más caro de Colombia (15 mil millones de pesos), en el 2018, contrataron 53Km y solo ejecutaron 18KM por un valor de 435 mil millones. Una de sus tantas obras inconclusas y elefantes blancos en los que siguen impunes”, indicó el gobernador.

Los casos que habrían motivado la acusación estarían relacionados con la construcción de una megabiblioteca, Centros de Desarrollo Infantil, ludotecas y hasta un coliseo.

Centros de Desarrollo Infantil y ludotecas

¿Qué dice la Fiscalía?

El 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos.

¿Qué dice Carlos Caicedo?

Las dos ludotecas, obras contratadas por un valor 3.477 en el 2015, las cuales recibió en ejecución el alcalde Martínez, quien ejerció entre 2016-2019, fueron objeto de un retraso en virtud de un pleito jurídico y técnico entre la administración y los contratistas. A esto se suma la inestabilidad política administrativa del periodo 2016- 2019 por el saboteo de los clanes políticos y el gobierno Duque.

Así, de dos sedes pactadas en el contrato una está terminada hace meses según informó la alcaldesa Virna Jonhson esperando ser entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la sede de Bonda tiene sus recursos en reserva y la alcaldesa ha anunciado que luego adelante cierre de balance licitará dichas obras.

Coliseo de Gaira

¿Qué dice la Fiscalía?

La Fiscalía identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de 690 millones de pesos, materializado en sobrecostos.

¿Qué dice Carlos Caicedo?

Esta esta obra igual que la anterior, fue contratada en mi último año de gobierno pero como en los otros dos casos, ejecutada en la administración del alcalde Martínez, quien la recibió y la puso al servicio de la comunidad. En este escenario se realizaron las veladas boxísticas de los XVIII juegos bolivarianos que fueron catalogados por el comité olímpico y el presidente de la época como los mejores juegos de la historia.

Dicha obra meses después presentó problemas de filtración, los cuales el alcalde Martínez aplicó pólizas, requiriendo a los contratistas y fueron subsanados en su momento. Hoy la obra comporta funcionalidad y está el servicio de la comunidad, luego entonces, no es imputable a mi persona la operación o funcionalidad de la misma.

Megabibilioetaca

¿Qué dice la Fiscalía?

Posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.

¿Qué dice Carlos Caicedo?

La megabiblioteca, la primera de su tipo en la historia de Santa Marta, fueron obras contratadas en el último año de mi periodo como alcalde en 2014, en dos fases por un valor de 10.044 millones de pesos en la fase 1 en 2014, y 2.795 millones en 2015 para la fase 2, las cuales recibió en ejecución mi sucesor, el Alcalde Rafael Martínez para el periodo 2016-2019. Estas obras si bien es cierto que en su periodo tuvieron retrasos por diferencias entre el contratista, el diseñador y la administración, hay que decir que a ello se sumó la inestabilidad política y administrativa del distrito ya que al alcalde Martínez lo suspendió la Procuraduría 3 meses declarándolo luego inocente, y después la fiscalía lo detuvo 4 meses para finalmente reintegrarlo. Duque envió un alcalde espurio Rugeles que retrasó todas las obras.