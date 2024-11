Habla mamá de niño de 10 años asesinado por la expareja de la mujer: “Me dijo que me iba a picar”

“Él tomó la decisión de separarse de mí porque es cristiano. En dos meses se volvió pastor y puso una iglesia en la casa. Iba para nueve meses con la iglesia cuando dijo que no íbamos a continuar porque yo no buscaba los caminos de Dios y él estaba pecando”, le dijo la mujer al medio barranquillero Zona Cero , desde las afueras de Medicina Legal, en el sur de Barranquilla.

“Me dijo que me iba a picar y meterme en una bolsa negra y si lo denunciaba que no importaba porque no le tenía miedo a la Fiscalía y a la Policía. Ayer llegó, entró al cuarto y no me encontró, pero le pegó tres tiros a mi madre. Mi hijo estaba en la sala y le pegó dos y salió caminando tranquilo de la casa”, sostuvo la mujer.