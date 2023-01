La historia del “absurdo” cobro en un recibo de energía por más de $30 millones a una familia estrato 2 en Atlántico

El regalo con el que recibieron el año nuevo los residentes de una vivienda en el municipio de Soledad, en el Área Metropolitana de Barranquilla, fue lo que según ellos es un injusto cobro en un recibo de energía de la empresa Air-e, encargada del suministro del servicio.

Se trata de la familia Peña Guerrero, quienes han denunciado que no encuentran las razones por las que la factura llegó a tal precio, son casi 34 millones de pesos, que no se justifican según ellos, pues no tienen ningún negocio en la vivienda, deudas antiguas y son de estrato 2.

“No tengo muchos electrodomésticos. Mis hijos salen a estudiar a las 6:00 de la mañana, igual que mi esposo y yo, que vamos a trabajar y regresamos todos después de 2:00 de la tarde. La verdad es que para estar en estrato dos el consumo nos viene bastante alto”, le dijo Félida Peña a Blu Radio.

Félida fue hasta las oficinas de la empresa y después de largas horas de espera y una álgida lucha, logró que el error fuera corregido y de $ 33.535.850 pagó $ 170.000.

Un caso similar le ocurrió a otra usuaria que llegó hasta las oficinas de la empresa a expresar su molestia contra la entidad, debido a que la factura le había llegado por más de trescientos setenta mil pesos, una cifra elevada para alguien que —al parecer— vive sola.

Según algunas denuncias, las tarifas de la empresa encargada de la prestación del servicio de energía habrían subido.

Su reclamo quedó grabado en un video grabado por uno de los ciudadanos que se encontraba también en las instalaciones de la empresa, pues la mujer, frente a un cubículo, mientras se sentaba, lloraba y gritaba, quejándose con el funcionario que la atiende.

El audiovisual fue difundido por una cuenta de un medio local en Twitter y está acompañado de un texto que describe lo sucedido: “Entre llanto y desesperación, una mujer fue a las oficinas de la empresa de energía Air-e en Villa Country, norte de Barranquilla, para reclamar un costoso recibo de energía. La mujer menciona que vive sola y la factura le llegó $ 374.000, por el supuesto valor de estimado”.

Asimismo, entre los comentarios, es posible encontrar a más usuarios quejándose de los altos costos del operador eléctrico en la capital del Atlántico, pese a que en el mes de octubre la misma empresa le confirmó a SEMANA que habían decidido reducir las tarifas en un 5,65 %. En diálogo con Emisora Atlántico, el gerente de Air-e, Jhon Jairo Toro, dio a conocer que la rebaja será aplicada desde la primera semana de noviembre.

“Yo vivo con mi pareja en estrato 2, salimos a las 6:30 a. m. volvemos a las 7:00 p. m. de lunes a sábado, bajamos los tacos al salir y la factura llegó en 380 mil pesos, créanme que si da para llorar porque manda uno la apelación y dicen que NO procede y ya porque todo está bien @Aire_Energia”, escribió una usuaria. Inmediatamente, contestaron que se pondrían en contacto con la usuaria.

Otro de los afectados, comentó: “Esa gente se está pasando de piña, yo normalmente pago entre 150 y 200 el recibo, hoy me llegó en 340 mil pesos, nadie hace nada y esa gente sigue con sus abusos”.

Mientras que una mujer brindó un consejo que puede servirle a los usuarios para hacer reclamaciones argumentadas a la empresa: “Mire, verifique diario su consumo y anótelo, quizá el que toma la lectura tiene orden de leer otro valor para incrementar la facturación, si usted no tiene la prueba lo pueden jo.... perjudicar”.

“Es sencillo, tómele una foto. En la foto queda registrada la hora y día, luego anótelo en una libreta, al día siguiente vuelva y haga lo mismo, así sucesivamente, con eso usted sabrá cuál es su consumo diario en casa y el total del mes, el cual debe ser el mismo en la factura”, agregó.