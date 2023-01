Sugieren aumento en el pasaje de Transmetro en Barranquilla; ¿de cuánto sería?

Este miércoles, 4 de enero, se conoció que las directivas del sistema de transporte masivo Transmetro en la capital del Atlántico enviaron una solicitud al Área Metropolitana de Barranquilla para aumentar el precio del pasaje al usuario.

Según una contestación del sistema a los dos operadores (Sistur y Metrocaribe) que habían manifestado preocupación por la decisión del alcalde de la ciudad de no subir por ahora las tarifas, su intención real es que el valor del pasaje se incremente por lo menos 300 pesos, al precio que ya conocen los ciudadanos.

SEMANA consultó con una fuente del sistema y dijo que no se trata de una decisión formal y no hay un pronunciamiento oficial, sin embargo, mediante oficio No. 2084 del 19 de diciembre, ya se había solicitado al AMB el incremento de tarifa al transporte público masivo de pasajeros para la vigencia de 2023.

“El Ente Gestor sugiere que la tarifa al usuario de transporte masivo sea incrementada para la vigencia 2023 entre $200 y $300″, dijo Transmetro a un documento a ambos operadores.

El alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, ya se había pronunciado días atrás sobre el tema y manifestó que cada ciudad es autónoma en la decisión de incrementar o no el costo del pasaje en el transporte público y que, teniendo en cuenta el aumento que recientemente se había hecho ya en la ciudad, esperarían un poco más para adelantar dicho proceso.

“En los próximos meses no debemos ver un aumento, sí lo vamos a estudiar, pero no estamos listos para un aumento porque hace algunos meses aprobamos uno”, dijo el alcalde de Barranquilla.

Así las cosas, el precio del pasaje para este nuevo año 2023 seguiría siendo el mismo en la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana, $ 2.600 para el transporte público y $ 2.700 para Transmetro, y $ 2.700 y $ 2.800 los domingos y festivos, respectivamente.

Pago del pasaje con dinero en efectivo no se desmontará inmediatamente en el transporte público colectivo. Los buses habilitados contarán con calcomanía indicativa de SIBUS. - Foto: alcaldía de Barranquilla

Sobre el aumento al que hizo referencia el alcalde, fue el realizado en el mes de agosto por la junta del Área Metropolitana de Barranquilla, que acordó reajustar $ 200 las tarifas del transporte público colectivo (TPC) y masivo (TPM), comenzando a regir desde el 1 de ese mes.

La decisión adoptada por el Área Metropolitana de Barranquilla se sustentó en un estudio técnico realizado por la entidad, en cumplimiento de la metodología dispuesta por la resolución 4350 de 1998 expedida por el Ministerio de Transporte, “por la cual se establece la metodología para la elaboración de los estudios de costos que sirven de base para la fijación de las tarifas de transporte público municipal, distrital y/o metropolitano y/o mixto”.

Es de anotar que desde diciembre del 2020, la Junta Metropolitana no autorizaba incrementos tarifarios para los sistemas de transporte masivo y colectivo, en virtud de las contingencias económicas sufridas por la población derivadas de la pandemia y teniendo en cuenta que a las empresas se les había incorporado unos factores de calidad como parte de la canasta de costos.

Integrarán transporte público; ¿de qué se trata?

Con esta alternativa, según las autoridades locales, se beneficiarán al menos 700.000 ciudadanos, que se movilizan a diario por Barranquilla y su área metropolitana para llegar a su trabajo, lugar de residencia, lugar de estudio u otros destinos.

Para tal fin, la administración avanzó en la estructuración del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), un estudio mediante el cual se proyectó la integración física, tarifaria y operacional del transporte masivo (Transmetro) y colectivo, TPC, para brindar a los usuarios un nivel de servicio sostenible, novedoso y que provee las condiciones para la construcción de ciudades inteligentes.

Pasajeros podrán realizar transbordos de una ruta a otra en el Transporte Público Colectivo y el Transmetro. - Foto: alcaldía de Barranquilla

La idea es que ahora con el SITP se podrán realizar transbordos de una ruta a otra y en el transporte masivo (Transmetro), luego de firmar alianzas y convenios de cooperación empresarial para facilitar la movilidad de los ciudadanos con una sola tarjeta de recaudo (Sibus).

“De esta manera, el área metropolitana de Barranquilla es pionera en el país en contar con un sistema inteligente para el control del transporte público colectivo, TPC, y el pago del servicio a través de una tarjeta electrónica de recaudo que facilitará la movilidad urbana y proveerá a los usuarios de una plataforma de información para la planeación de sus viajes. SIBUS comienza por la integración tecnológica. Eso nos va a permitir avanzar por etapas, que es como se irá construyendo el Sistema Integrado de Transporte, SITP”, explicó el alcalde Jaime Pumarejo.