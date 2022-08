Los ‘Rastrojos Costeños’ cobraron la vida de otro conductor de transporte en Soledad, Atlántico

Un conductor de la empresa Transmecar S.A.S, identificado por las autoridades como Jhon Pardo, fue asesinado en las últimas horas mientras cubría una de sus rutas en el barrio Manuela Beltrán del municipio de Soledad, Atlántico.

El Brigadier General Luis Carlos Hernández Aldana, quien se pronunció sobre este caso, detalló que un hombre quien se encontraba en un paradero simuló parar el bus para abordarlo como pasajero, en ese momento habría accionado el arma de fuego con el que asesinó a Pardo.

“Le informamos a la opinión pública que tenemos un conductor de transporte público asesinado por el grupo delincuencial los ‘Rastrojos Costeños’. Hemos ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables”, dijo Hernández.

Asimismo, indicó que tienen elementos materiales de prueba, los cuales están procesando. “Tenemos unas personas indiciadas y unas sindicadas por este lamentable hecho. Estamos en la búsqueda de alias ‘21′, uno de los que emplea esta modalidad para atemorizar a nuestros transportadores en Soledad, Atlántico”, aseguró.

Aunque en las últimas 72 horas las autoridades dispusieron de un grupo de 400 uniformados para garantizar la seguridad en las calles de Soledad, este evento que quedó registrado en las cámaras de seguridad del bus, tomó por sorpresa a la autoridad.

Impactante: Así fue asesinado Jhon Pardo, conductor de bus afiliado a la empresa @Transmecar en la vía 30 en el sector de Manuela Beltrán en @soledadalcaldia @BryanOrozcoLl @jdaga @GaulaPolicia @jaimepumarejo pic.twitter.com/z8LRkCjZ6J — HT24 (@HT24___) July 31, 2022

“Los ‘Rastrojos Costeños’ están utilizando esta modalidad para atemorizar a los conductores, quienes tienen temor de salir a trabajar. El mensaje es que estamos en las calles, hemos volcado todas las capacidades y replanteado estrategias para cuidar de los soledeños”, manifestó.

De otro lado, David García Zapata, gerente de Transmecar S.A.S., se pronunció en su cuenta de Twitter, haciéndole un llamado al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

“Alcalde Jaime Pumarejo, exigimos que hable con nosotros los transportadores de su ciudad. Los alcaldes de Soledad y Barranquilla se hacen los de la vista gorda ante la situación que estamos viviendo los ciudadanos en general”, afirmó.

Por lo acontecido, se conoció que el día lunes 1 de agosto los transportadores de las empresas Alianza Sodis, Transmecar y Sobusa harán un cese de sus actividades

Cabe recordar que desde el pasado 23 de julio, van tres conductores asesinados; la primera víctima fue José del Carmen Hernández Padilla, en la vía La Cordialidad, a la altura del barrio el Romance, en el suroccidente de Barranquilla.

El segundo caso fue el de Willington José Hernández Borja, el conductor de un bus de Cootrab, asesinado de varios impactos de bala, cuando circulaba por la calle 50 con carrera 11, sector conocido como 7 bocas, en Soledad 2.000. Y el más reciente caso, el ocurrido en la tarde de este domingo, 31 de julio, en el barrio Manuela Beltrán.

La autoridad local se pronunció

Ante los recientes hechos de violencia que han ocurrido en Soledad, el alcalde del Distrito de Barranquilla, Jaime Pumarejo se permitió informar a través de un comunicado que exige el despliegue de un contingente del Ejército, así como una mayor presencia de la Policía Metropolitana y Departamental en las calles, para proteger la vida y la integridad de los conductores y usuarios, y la movilidad de los barranquilleros.

“Los queremos desde primera hora haciendo acompañamiento y vigilancia en los puntos que por su naturaleza requieran de protección especial”, indica el escrito.

Igualmente, señaló que este mismo domingo, el Distrito llevó a cabo una reunión virtual con el ministro de Defensa, Diego Molano, con quien acordaron que el próximo martes, 2 de agosto, harán presencia en la ciudad los subcomandantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, a primera hora de la mañana.

“El mismo martes habrá un Consejo de Seguridad, presidido por el propio Ministro de Defensa y con presencia de la cúpula militar y policial, para revisar y tomar nuevas medidas. En este sentido, pedimos el despliegue del Gaula, para dar una respuesta contundente contra las organizaciones que intentan extorsionar a la sociedad barranquillera en general”, señaló.

El mandatario de los barranquilleros también indicó que en conjunto con el Gobierno nacional y la fuerza pública, trabajarán para asegurarse de que las autoridades lleguen a los responsables, algunos de los cuales ya están identificados, y hacerlos pagar por sus ataques a la ciudad y su área metropolitana.

“Nuestra región no puede someterse a la voluntad de los grupos armados y, por el contrario, actuar con firmeza frente a sus intenciones de sembrar el miedo y la violencia que han instalado en otros territorios. No vamos a permitir que dobleguen la libertad y el libre albedrío de los barranquilleros. No nos van a amedrentar”, concluyó.