Menor balea a su pareja sentimental en medio de lo que sería una discusión, en Soledad, Atlántico

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, la menor de edad baleada no pertenece a ninguna organización delictiva en esta zona del municipio de Soledad. De igual manera, señalaron que tampoco registra anotaciones judiciales por la autoría de algún hecho ilícito.

“Nos avisaron que la había baleado”

SEMANA conoció el testimonio del papá de la menor de edad que terminó herida por parte de su compañero sentimental, otro muchacho de 13 años de edad. El hombre, que nos abstenemos de publicar su nombre para no identificar a la joven involucrada, entregó más detalles de lo ocurrido.

“Yo estaba en mi casa y un muchacho amigo de mi hija me dice: pilas que le pegaron un tiro a tu hija y se la llevaron para el hospital, busca los papeles de ella. Yo me fui a llevarle los papeles. Eso que él le hizo a mi hija me duele porque nadie ha hecho nada por eso”, precisó.