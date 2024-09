Vainazo del alcalde Char a su antecesor Pumarejo por atraso de obras de movilidad en Alameda del Río: “No se movió un alfiler en 4 años”

La zona de Alameda del Río se ha convertido un dolor de cabeza en temas de movilidad, pues la zona no tiene las suficientes vías para que sus habitantes puedan ingresar o salir. Lo anterior, ha generado grandes caos de movilidad que la misma comunidad le ha reclamado al actual alcalde Alejandro Char, pues la obra para mejorar el flujo vehicular estaba desde la administración anterior de Jaime Pumarejo.

“Desde el 2019 estamos esperando esta obra, yo no entiendo por qué no se hizo en 4 años. No se movió un alfiler en 4 años. De ser un problema tenemos que convertirlo en un hito de la ingeniería”, dijo el alcalde Char.