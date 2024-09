Director de la policía condenó el crimen de dos policías en Saravena, Arauca; en la región delinque el ELN

En otro fragmento del audio el superior insiste en que: “por la maldita irresponsabilidad que tenemos allá porque no se puede controlar, Saravena. Como me llegó un anónimo: mi capitán no nos deja salir, en cambio mi mayor si nos dejaba salir a tomar. Esas son las quejas de los policías cobardes que no son capaces de poner la cara y decir quien es el anónimo”.