Aruba regresa a ‘Bogotá Eats’ con su propuesta gastronómica ‘Sabor Aruba’

La participación de la isla busca resaltar su diversidad cultural y gastronómica, resultado de la influencia de más de cien nacionalidades en su cocina.

Redacción Semana
9 de septiembre de 2025, 4:55 p. m.
Aruba en ‘Bogotá Eats’ | Foto: ATA Aruba

Aruba estará presente por tercer año consecutivo en Bogotá Eats – A Cielo Abierto, festival gastronómico que se realizará el 12, 13 y 14 de septiembre en el Museo El Chicó, en Bogotá.

En esta ocasión, la propuesta se centra en el ‘Sabor Aruba’, una muestra de la diversidad gastronómica de la isla, marcada por la influencia de más de 100 nacionalidades. La novedad será la paleta inspirada en el cóctel ‘Aruba Ariba’, creada a partir de la experiencia de los influenciadores colombianos Alejandro Escallón, María Paula Rodríguez y Estefanía Lattanzio, quienes recorrieron la isla en busca de sabores locales.

El espacio contará con una barra de cocteles, donde se ofrecerá una bebida diseñada especialmente para el festival. Además, el stand, ambientado como una casa caribeña, ofrecerá degustaciones y actividades relacionadas con la cultura y la gastronomía arubiana.

“La cocina de Aruba refleja nuestra diversidad y alegría. Volver a Bogotá Eats – A Cielo Abierto es una oportunidad para compartir con los colombianos la esencia de nuestra isla, a través de sabores que cuentan historias y que los harán viajar con los sentidos”, señaló Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo (ATA) de Aruba para Latinoamérica.

Aruba regresa a ‘Bogotá Eats’ con su propuesta gastronómica ‘Sabor Aruba’
Aruba regresa a ‘Bogotá Eats’ con su propuesta gastronómica ‘Sabor Aruba’ | Foto: ATA Aruba

Aruba, conocida como la ‘isla feliz del Caribe’, ha consolidado su oferta turística con gastronomía, experiencias de naturaleza, deportes acuáticos, actividades de bienestar, cultura y turismo responsable, además de sus playas y clima estable durante la mayor parte del año.

