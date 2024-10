Atención, padres: los colegios privados en Bogotá ya no podrán cobrarle más plata por estos servicios

Otros cobros periódicos autorizados

Conceptos no autorizados como “otros cobros periódicos”

Igualmente, los pagos a terceros cuando hay servicios que no son prestados directamente por el establecimiento educativo, no serán autorizados como “otros cobros periódicos”. Los mismos se refieren a ceremonias de grado, preparación curso preIcfes –días de pruebas–, aplicación simulacros de pruebas Saber, servicio de ambulancia y examen de suficiencia en lengua extranjera.

Se establece además que las instituciones educativas no oficiales no podrán cobrar conceptos que no estén expresamente autorizados en la mencionada Resolución y, en caso de que haya conceptos no expresamente reglamentados, la Dirección Local de Educación elevará solicitud de estudio a la Dirección de Relaciones con el Sector Educativo Privado de la Secretaría de Educación del Distrito.