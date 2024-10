Concejo no pudo adelantar debate contra directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, por el tema de los cementerios. ¿Qué pasó?

La idea era que el cabildo discutiera sobre el tema de los cementerios en Bogotá y las polémicas que se han generado en las últimas semanas. Sin embargo, el debate no se pudo adelantar porque, al parecer, Ordóñez tendría una recusación por ese tema de los cementerios y no se pudo hacer el control político.

Además, el equipo jurídico de la funcionaria le recomendó no participar, ya que no podría responder las preguntas por existir un proceso administrativo relacionado con el debate. Esa valoración de los abogados de la funcionaria fue duramente criticada al considerar que abre la puerta para que los funcionarios del Distrito evadan la responsabilidad del control político a través de mecanismos como el usado por Ordóñez.

“Si aceptamos esa teoría de que puede declararse impedida para un control político, pues el día que en esta ciudad, Dios no quiera, haya un nueco carrusel de contratación, pues todos los funcionarios indagados o investigados no responderán ante el Concejo. Acá es un tema político, si se acepta esto cualquier funcionario dirá que no viene y listo. Es una burla”.