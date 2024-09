Consuelo Ordóñez, directora de la UAESP, fue denunciada en la Fiscalía por presunta corrupción en medio de crisis por cierre de cementerios

“Si lo hubiese denunciado en la época en que ocurrió, la señora hubiese arremetido contra mí, denunciándome por injuria y calumnia, porque no tenía cómo demostrar, no teníamos los hechos que permitieran sustentar y soportar la denuncia que instauramos en contra de la señora Consuelo Ordóñez , hoy en día están todos los hechos, todo el material que demostrará que efectivamente este acto y está clarificado en la denuncia, y están todos los hechos que permitirán a un fiscal verificar lo denunciado”, explicó el señor Eder.

“Es falso que se haya finalizado la concesión unilateralmente. Cuando yo me vi en la situación que la intención de la señora Consuelo era declararme inhabilidad del contrato, buscando el caos que hoy día se está presentando, de manera que tuviese facultades para declarar urgencia manifiesta y contratar a dedo este contrato multimillonario que fácilmente ella lo está ofreciendo en más de 100 mil millones de pesos, yo inmediatamente el 15 de abril le solicité por escrito a la señora Ordóñez la terminación bilateral anticipada del contrato, porque aquí no hay garantías para seguir desarrollando mi objeto contractual, y la posición de la señora Consuelo Ordóñez fue un no rotundo, antes al contrario, me aperturó siete procesos sancionatorios de manera inmediata”, dijo.