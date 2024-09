Directora de la Uaesp, Consuelo Ordóñez, habla en SEMANA: “no nos asustamos ante denuncias absurdas y falaces”

Consuelo Ordóñez (C.O.): Eso es mentira, es una acusación absolutamente falsa y temeraria. Él no tiene ninguna prueba de esa presunta solicitud de coima. Le digo a Parada que debe respetar a las mujeres que trabajamos de forma honorable y correcta en la administración pública, que no nos asustamos ante sus denuncias absurdas y falaces.

C.O.: Porque jurídicamente el concepto de la Subdirección de Asuntos Legales impide realizar esa terminación por mutuo acuerdo cuando hay tal cantidad de incumplimientos y de informes de la interventoría que evidencian que no se podría recibir de común acuerdo el contrato. Entonces, pues había que continuar con los procedimientos que estaban establecidos en la ley.

C.O.: Yo no puedo dar declaraciones directas sobre el proceso porque estoy recusada por el señor Eder Parada. Entonces legalmente no me puedo pronunciar sobre el desarrollo de los procesos administrativos, porque según me indican los abogados, eso también, debo acatarlo. Pero frente a las denuncias en mi contra, en lo personal, sí tengo con total contundencia que rechazarlas y también haré uso de mi derecho a la defensa en este caso.