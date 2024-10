Desgarrador relato de madre del niño que fue arrollado por lujosa camioneta en Bogotá

Una tragedia vive una familia en Bogotá, luego de que una camioneta BMW embistiera a un niño en momentos en que este regresaba a su casa tras haber salido de su colegio. El hecho se presentó en instantes en que el menor iba a atravesar una avenida junto a su papá y abuela, quien resultó herida.

El accidente ocurrió exactamente el pasado martes 15 de octubre en la carrera séptima con calle 173, en el norte de Bogotá. El pequeño, de nombre Juan Felipe Camargo, quien tenía nueve años, murió en el Hospital Simón Bolívar tras llegar gravemente herido.

En Caracol Radio, Luz Marcela Correa, mamá del menor, hizo un desgarrador relato sobre lo ocurrido ese día. De acuerdo con la mujer, su esposo, quien es capitán del Ejército Nacional, le dijo ese día que aprovechando que tenía día libre, pasaría por el menor en compañía de su abuela.

“Se disponían a pasar la calle, le compró un helado y los testigos dicen que una camioneta BMW estaba parqueada ahí durante 20 minutos; él (su esposo) se hizo delante de la camioneta y atrás quedó mi mamá y el niño, para asegurarse de que no pasara ningún carro. Él dice que, cuando él sintió, fue que la camioneta le haló de sus manos a Juanfe. Selo rapó”, contó inicialmente.

De acuerdo con Luz Marcela Correa, el accidente se presentó después de las 3:00 p. m., en momentos en que muchos padres de familia acudían por sus hijos a dos colegios que hay en la zona.

“Ese carro embistió a siete vehículos más. Yo no he querido ver los videos, porque obviamente toda la gente estuvo muy pendiente de lo sucedido. En este sector hay muchas cámaras y empezaron a circular videos por todos lados y lo que manifiestan es que esta señora duró 20 minutos por fuera -del carro- hablando por celular, como muy alterada. Caminaba de un lugar a otro y los señores de la tienda nos dicen que ella llegaba ahí a comprar, no sé qué cosas y sí le sintieron el olor a alcohol”, agregó en Caracol Radio.

Luz Marcela Correa junto a su esposo, piden justicia. | Foto: Captura video publicado en X por LA Fm.

Además, indicó que esta persona, de 46 años, identificada como Jasleidis Díaz Barraza, oriunda de Valledupar, está libre a pesar de la muerte del menor. Contó que una vez ocurrió el accidente, a esta conductora la llevaron a un centro médico y no a una URI o estación de Policía, para que le hicieran una prueba de alcoholemia.

“No le hicieron el debido proceso, no la capturaron sabiendo que mi hijo había fallecido hace unos minutos (...) la Policía no se ha contactado con nosotros, ni la Fiscalía. Nosotros lo que hemos averiguado por nuestros propios medios es que criminalística bajó los videos de un supermercado que queda al frente y el mismo dueño del local dijo que él vio todo y que él realmente sabe lo que pasó y el estado que estaba esa señora”, señaló en dicha entrevista.

La camioneta BMW que arrolló al niño. | Foto: Tomada de redes sociales

Por lo tanto, insistió que como familia piden que Jasleidis Díaz Barraza “esté presa” porque “asesinó” al menor.