Mujer puso el grito en el cielo porque no le querían recibir monedas para pagar pasaje de TransMilenio: así respondió la empresa

El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, moviliza diariamente miles de ciudadanos a lo largo y ancho de la ciudad. Además de prestar este servicio, también es un espacio donde conjugan todo tipo de historias, algunas no tan agradables como se esperaría.

En esta oportunidad, un video que se hizo viral en plataformas digitales mostró la insólita situación que se presentó en una estación del sistema. Aunque las imágenes no muestran el punto exacto donde ocurrieron los hechos, sí deja en evidencia el motivo por el cual una mujer reaccionó airadamente y regañó al funcionario de la taquilla.

“Yo no vengo a que me regale, ni me estoy colando (...). ¿Me está diciendo que no traiga monedas? Son 10.000 pesos, no eran 50.000”, exclamó la mujer, visiblemente alterada.

Al parecer, el funcionario se negó a recibir las monedas con que la mujer pretendía comprar su pasaje, el cual actualmente tiene un valor de 2.950 pesos. Esta persona le reclamó porque en ningún momento buscaba colarse y evadir el pago; por el contrario, estaba cumpliendo la norma y se acercó para pagar el precio correspondiente.

“(...) No me diga que no puedo traer monedas, porque eran 10.000 pesos. No sea ridículo”, continuó reclamando la mujer. La negativa del funcionario de TransMilenio habría sido porque no estaba dispuesto a contar las monedas.

🚍Bogotá Desde cuándo @TransMilenio impuso la norma de no recibir monedas a los usuarios para pagar el pasaje? ¿Que opinan? ¿Como reaccionarían si después de salir de su jornada laboral tarde en la noche el taquillero de TransMilenio no recibe sus monedas para pagar el pasaje? pic.twitter.com/bAbHGwSZbZ — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) June 13, 2024

TransMilenio se pronunció y tomó drástica decisión

El video motivó todo tipo de comentarios. De hecho, muchos usuarios instaron a pagar los pasajes en monedas a manera de protesta. Ante la oleada de críticas, TransMilenio respondió en su cuenta oficial de X.

“Lamentamos la situación que padeció la usuaria en la taquilla, al no poder recargar su tarjeta TuLlave por realizar el pago con monedas”, indicó inicialmente. A renglón seguido, precisó que “no existe ningún tipo de instrucción sobre el recibo de dinero en moneda en las taquillas del Sistema”.

“Adicionalmente, la entidad hará un llamado al concesionario Recaudo Bogotá para realizar la respectiva sanción al funcionario implicado en este caso”, agregó TransMilenio en su pronunciamiento.

TransMilenio aclaró que no existe ninguna restricción para recargar la tarjeta TuLlave con monedas. | Foto: Dinero

Finalmente, el sistema invitó a los usuarios para que “conozcan y revisen las normas generales que reposan en el Manual del Usuario de TransMilenio S.A. para hacer un uso correcto y entre todos mejorar la experiencia de viaje”.