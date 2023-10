Ojo: Suspenden los permisos de porte de armas por las elecciones en Bogotá

En el marco del Plan Democracia 2023, la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, expidió la resolución 000169 mediante la cual suspende la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y traumáticas expedidos a personales naturales y jurídicas, desde las 6:00 a.m. del sábado 28 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 30 de octubre de 2023.

“La décima tercera brigada del Ejército Nacional, en el marco del plan democracia 2023, informa que desde las 6:00 a.m del día sábado 28 de octubre hasta las 6:00 a.m del día 30 del mes se suspende la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y traumáticas que se expiden a personas naturales y jurídicas según el decreto 1702 del 2023 y regulado por esta unidad mediante resolución 169 de la misma anualidad, esta medida aplicarán el departamento de Cundinamarca excepto las poblaciones de Simijaca, Susa, Fuquen en Medina y también en los municipios de San Juanito y Calvario en el departamento del Meta, salvo las excepciones contempladas en la Ley, de presentarse una segunda vuelta en las elecciones del Alcalde Mayor de Bogotá las medidas se reactivará en el mismo horario a partir del día sábado 18 de noviembre hasta el día lunes 20 del mismo mes, pero solamente en el territorio del distrito capital ”, señala el Ejército.

Cabe recordar que en los tarjetones de Gobernación y Alcaldía aparecerá el nombre completo del candidato, el partido o movimiento que lo avala, y su fotografía. Mientras que en los demás tarjetones únicamente aparecerá el partido y (si es una lista abierta o voto no preferente), los números que identifican a los candidatos.

Motivos por los que pueden anular un voto

1. No marcar una opción. Uno de los motivos para que un voto sea considerado nulo es cuando el elector no marca ninguna opción en la papeleta electoral. Es esencial que los votantes realicen una marca clara en el candidato y su respectivo número (voto preferente) o partido de su elección (voto no preferente) en cada categoría de elección.