Para el 2025, se prevé un aumento del 14 % en las ventas de vivienda nueva en Bogotá: “el 2024 fue un año de inflexión”

“El 2024 fue para nosotros un punto de inflexión. Es decir, luego de una caída sucesiva de 2 años, encontramos que el 2024 se convirtió en el año en el que se crearon las condiciones para poder reactivarnos. Probablemente, al cierre de este año no alcancemos a ver números positivos, pero sí nos tenemos una tendencia que nos muestra que el 2025 será un año mucho más claro”, explicó Chirivi.

“Ya en el primer trimestre del próximo año, es decir, febrero o marzo, l as ventas de vivienda en Bogotá y la región tendrán números positivos . ¿Nos falta terreno por ganar?, sí, en efecto, tenemos que volver a crecer y tener un mercado más sostenible, pero lo que nos describe la tendencia es que ese fenómeno tan fuerte de contracción de picada en las ventas que veníamos observando, empieza a reducirse”, enfatizó el dirigente.

POT de Claudia López desplomó el licenciamiento de vivienda en Bogotá: “Si no hay un cambio, nos vamos a quedar sin proyectos”

Del total de 55 mil unidades de vivienda nuevas que se esperan vender para el cierre de 2024, un total de 39 mil pertenecen al segmento de interés social (VIS y VIP) y cerca de 16 mil al segmento No VIS.

Panorama para 2025

Desafíos

El desafío no es para nada menor, toda vez que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 555 que expidió Claudia López por decreto, desplomó el licenciamiento de vivienda nueva en Bogotá. Así lo confirmó el propio Chirivi.

En ese sentido, el dirigente enfatizó que con el POT de López, “ no hemos podido recuperar los volúmenes de licenciamiento anuales de vivienda que una ciudad, que requiere construir 70.000 unidades de vivienda cada año, necesita”.

Y puntualizó: “¿Qué va a pasar en 2025 si la historia no cambia, pues se nos va a agotar el colchón que traíamos porque ya no habrá licencias nuevas con el POT anterior, y estaríamos a mediados de 2025 cercanos o debajo de 2.000 unidades con esa norma vieja, y si no pasa nada distinto a lo que ha venido ocurriendo con el POT 555, pues muy probablemente la tendencia nos va a decir que Bogotá va a estar licenciando menos de 8.000 unidades de vivienda al año”, sostuvo el gerente de Camacol.