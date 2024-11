Carlos Fernando Galán deja en evidencia a Claudia López y la culpa de la crisis de agua en Bogotá: “Nunca se habló”

Galán recalcó que no se trata de evadir su responsabilidad y, por lo mismo, no tomar decisiones para mejorar la situación, sino que también es importante saber qué fue lo que pasó antes de que la crisis se desatara y por ello se vieran obligados a decretar el racionamiento , una medida que por ahora seguirá vigente.

“Nosotros en el empalme no recibimos esa alerta, nos dijeron básicamente que Bogotá tenía que definir qué inversiones tendrían que hacer para que de 2040 en adelante no hubiera problemas de acceso al agua” , dijo. El alcalde reiteró que nunca se habló sobre la problemática que tendría el sistema hoy en día y mucho menos que sería así de crítica y difícil, ya que el sistema Chingaza en aquel entonces se encontraba al 41 %.

"Habría agradecido que me alertaran de la situación en el empalme, que el nivel del embalse ha caído dramáticamente (…) Además se sumó con los incendios. Si a mí me pasa algo así, alerto al siguiente alcalde": @CarlosFGalan

“Nosotros estamos tomando medidas. En lugar de yo ponerme a mirar para atrás acerca de lo que ya pasó, me he dedicado desde el primer día a resolver este problema y a que esta solución no sea solamente para enfrentar la crisis que estamos viviendo hoy en día, sino que Bogotá no vuelva a sufrir de esto en los próximos años”, concluyó.