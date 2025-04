Jota Pe Hernández cuenta en SEMANA lo que le dijo María José Pizarro antes de lanzar acusaciones en su contra: “Hemos tenido encontronazos”

A continuación, habla Jota Pe Hernández en El Debate de SEMANA:

“Ha tergiversado mi rostro y mis palabras de manera recurrente, me ha editado los videos. Es más, le ha dado retuit , ha reposteado donde decían que ojalá abusasen de mí sexualmente, que me la hundieran; así textualmente, y él lo replicó en sus redes sociales, con mensajes que se volvieron virales, incitando a que otros abusaran sexualmente de mí. Yo hice una réplica y una constancia en la plenaria del Senado de la República y no sucedió nada”, dijo María José Pizarro el pasado martes ante medios de comunicación.

“Esto se lo quiero decir a la Corte. Yo la verdad tengo muchas ansias que esto pueda avanzar en la Corte Suprema, porque ella manifestó algo en la Comisión Primera, el mismo día que señaló que yo incitaba para que la abusaran. Ese mismo día dijo: ‘yo quiero que usted solamente se me acerque y me hable aquí, en el debate parlamentario’. Y resulta que todo lo que ella denuncia, ocurre dentro del debate parlamentario. Usted nunca me va a ver hablando con María José Pizarro afuera del Congreso, en un restaurante. No, yo con María José Pizarro he hablado dentro del parlamento y hemos tenido encontronazos políticos dentro del debate político”, aseguró Jota Pe Hernández en El Debate.