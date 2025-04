María José Pizarro ‘explota’ contra Jota Pe Hernández: “Incitando a que otros abusaran sexualmente de mí”

“Ha tergiversado mi rostro y mis palabras de manera recurrente, me ha editado los videos. Es más, le ha dado retuit, ha reposteado donde decían que ojalá abusasen de mí sexualmente, que me la hundieran; así textualmente, y él lo replicó en sus redes sociales, con mensajes que se volvieron virales, incitando a que otros abusaran sexualmente de mí. Yo hice una réplica y una constancia en la plenaria del Senado de la República y no sucedió nada”, dijo Pizarro.