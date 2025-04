Jota Pe Hernández dice que Roy Barreras habló “pestes” en público en su contra, pero en privado lo buscó: “Politiquero, me invitó”

El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, prometió públicamente llevar a juicio al senador Jota Pe Hernández ante la Corte Suprema de Justicia en medio del proceso que enfrenta a esas dos figuras políticas.

Barreras sostiene que Hernández ha liderado una estrategia de difamación mostrando pruebas falsas en su contra y asegura que no conciliará con su contraparte. En ese mismo sentido, el senador también se ha negado a dar ese paso. “Nosotros no vamos a conciliar porque esperamos que quienes cometen delitos severos, que además destruyen la democracia, tienen que ir a juicio. El señor Jota Pe ha cometido varios delitos, como lo denunciamos hoy”, dijo Barreras.

El embajador Barreras y el senador Hernández acudieron a la diligencia citada presencialmente ante la Corte Suprema de Justicia en medio del proceso que los enfrenta después de que el congresista publicara denuncias que salpican al diplomático con un presunto manejo irregular de los contratos del Congreso.

En diálogo con El Debate, de SEMANA, el senador Jota Pe Hernández aseguró que luego de hablar “pestes” de él en las emisoras, en público y en la Corte, lo buscó para que conciliaran, como si no le interesara que el proceso judicial entre ambos siga. “Nosotros hicimos una denuncia en el año 2023 por un convenio, el 983, del Canal Congreso, un convenio entre la Dirección Administrativa y el Canal Congreso. El país recuerda esa denuncia. Una denuncia de $ 8.000 millones con uno de los mejores amigos de Roy Barreras: $ 4.000 millones se los entregaron a la hija de este mejor amigo de Roy Barreras y nosotros le pedimos a la Corte que lo investigara a ver qué relación tiene Roy Barreras con este señor y qué relación, incluso, tiene con ese convenio. Tenemos un material probatorio de esa denuncia que nosotros hicimos en la Fiscalía contra el señor John Jairo Uribe y Valeria Uribe, bastante amplio. La Corte Suprema está actuando en esto. Por esa denuncia, Roy Barreras decide responder como respondió Armando Benedetti cuando Luis Carlos Reyes lo mencionó hace poco en el tema de la Dian, pues inmediatamente lo que hacen es denuncia por injuria y calumnia. Es la actuación que ellos toman y pues me denunció por injuria y calumnia”, explicó.

“El día de ayer estábamos en la Corte Suprema en una sesión de conciliación donde claramente yo no iba a conciliar nada. Él tampoco iba a conciliar y así se lo hicimos saber al magistrado. Él le dijo al magistrado que él no tenía ánimo de conciliar, yo le dije al magistrado que yo tampoco, que necesitábamos que avanzaran en la investigación. Entonces, por un lado, el proceso de Roy, donde tendrá que demostrar que yo lo injurié, lo calumnié, lo hostigué. Y, por otro lado, el proceso que llevan en contra de él, donde se tendrá que revisar si tiene o no alguna relación, si recibió o no algún beneficio, si tiene o no alguna responsabilidad en el mal manejo que se le pudo haber llegado a dar a ese convenio del Senado de la República. Ahora, en esa denuncia de calumnia de hostigamiento, Roy Barreras ahora saca ese señalamiento de que Jota Pe Hernández supuestamente compró testigos, sobornó testigos, que ya tienen personas que están diciendo que Jota Pe los compró... pues bueno, esas personas tendrán también que probar si Jota Pe Hernández les ofreció dádivas, les entregó algo a cambio, los obligó. Me parece apenas normal que lleguen a ese nivel de suciedad de decir, de señalar a un congresista, de estar cometiendo estos actos que claramente yo no cometí”, agregó el congresista.

En contraste a esto, dijo Hernández, Roy Barreras después lo abordó para que llegaran a algún acuerdo y no siguiera este proceso. “Es un tipo bastante incoherente, ¿no? Es un politiquero, en el día de ayer entró a la Corte Suprema hablando pestes de Jota Pe, pero ya cuando se terminó la sesión, entonces me invita a una conversación política en la que me dice: “Jota Pe, ya por fuera del proceso, venga, hablemos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Tú eres un actor político bastante importante en el país, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo para que en este país bajen los odios? “Nunca, le dije, nunca va a ser posible mientras el presidente de ustedes, el líder de ustedes, siga llamando a la oposición asesinos”, sostuvo Hernández.

“Ante los micrófonos trata, insulta de manera despectiva a un congresista, pero luego allá en la mesa, en lo privado, pretende tener relacionamiento y conversaciones políticas con su adversario. Yo sencillamente le respondí eso, me paré en la mesa y le dije: ‘me voy porque tengo una Plenaria que me está esperando’. Ahí mismo se terminó la diligencia de conciliación fracasada, se quedó el abogado de él, quedó mi abogado, por supuesto él y mi persona. ‘Venga, ya, por fuera del proceso. Eso, sin importar quién gana o quién pierde, hablemos, hablemos de política, hablemos del país’. Incluso reconoció: ‘Jota Pe, usted es una persona que hoy es una figura nacional, un actor político importante. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo entre todos para bajar estos odios?‘. No. Y afuera de la Corte Suprema, en los medios, diciendo, mejor dicho, cualquier cantidad de cosas de Jota Pe Hernández”, agregó.

“Yo estoy muy contento porque yo siento que luego de estos procesos claramente la verdad de todo esto saldrá a la luz y pues serán victorias que van a mostrar de qué lado está Jota Pe Fernández y de qué lado está el señor Roy Barreras, de qué lado está Jota Pe Hernández y de qué lado está la senadora María José Pizarro. Por supuesto que no iba a ser fácil este camino de hacer política decente contra personas indecentes”, dijo el senador.