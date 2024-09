Periodista denuncia que fue escopolaminado para robarlo mientras esperaba el Sitp; despertó sin ropa

Este incidente, que tuvo lugar en la madrugada del pasado 14 de septiembre, pone de manifiesto no solo la vulnerabilidad de los ciudadanos, sino también la necesidad de estar alertas ante situaciones que pueden parecer inofensivas.

“Llegó un señor que se hizo nombrar como Javier, no recuerdo el apellido. Dijo que era de Sincelejo y que lo había dejado la novia, que se sentía mal y que necesitaba hablar con alguien”, detalló Tovar.

“Me escribió que un costeño se le había acercado y no se lo podía quitar de encima. Yo lo empecé a llamar y a partir de ahí no tuvimos comunicación”, mencionó Lina Castillo, novia de la víctima.