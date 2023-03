Policía recupera 50 celulares robados a asistentes del Estéreo Picnic 2023

No todo fue música en el Festival Estéreo Picnic 2023, realizado en el campo de golf Briceño 18, a la altura del municipio de Sopó, en el departamento de Cundinamarca.

El evento, donde se dieron cita artistas nacionales e internacionales, fue aprovechado por “los amigos de lo ajeno” que afectaron a varios asistentes, los cuales, por medio de las redes sociales alertaron a la ciudadanía y a las autoridades de los robos de los que fueron víctimas.

Información suministrada por la Policía de Cundinamarca, en torno a operativos adelantados en las últimas horas, permitió la recuperación de cincuenta celulares y la captura de tres personas, a las que se les encontraron en su poder, estos dispositivos móviles de alta gama que fueron hurtados durante el festival.

También se dio a conocer, que como resultado de estas acciones, fueron incautadas más de 100 botellas de licor adulterado y 150 dosis de sustancia estupefaciente. Al igual que fueron expulsado del evento a unas doce personas por protagonizar comportamientos contrarios a la sana convivencia.

Alci Acosta junto a su hijo "El Checho" Acosta, ofrecieron un espectáculo muy emotivo en el Estéreo Picnic 2023. - Foto: Cortesía: Estereo Picnic 2023

A pesar de estas situaciones de seguridad, el evento reporta un balance satisfactorio por cuenta de la masiva participación ciudadanía, que lleva a pensar a que la edición 2023 será una de las más concurridas debido a que datos reportados por los organizadores, se espera la asistencia de más de espera a más de 130.000 personas.

Del 23 hasta este domingo 26 de marzo, se presentaron más de 90 artistas de diversos géneros musicales, entre los que figuraron Drake, Jerry Rivera, Rosalía, Ryan Castro, Bizarrap, The Chemical Brothers y Alci Acosta. Precisamente, estos dos últimos cautivaron a los ciudadanos, no sólo por su puesta en escena, sino por su capacidad interpretativa.

Bizarrap, uno de los productores más exitosos y cotizados del momento, estuvo presente en el Festival Estéreo Picnic 2023. - Foto: Páramo presenta

En el caso del dúo británico de música electrónica puso a bailar a los asistentes con sus ritmos. “El show fue una chimbaaa”, “La mejor presentación de mi vida”, “Unos cracks en su puesta en escena”, “El mejor espectáculo que he visto en mi vida”, “Totalmente, estuvieron increíbles”, “Los mejores. Todo el show estuvo espectacular, enamorada, superaron todas mis expectativas”, “La mejor presentación de la historia del Festival Estéreo Picnic”, fueron algunas de las opiniones que a través de las redes sociales dejaron plasmadas las personas que disfrutaron este show en vivo.

Una situación similar fue la que se vivió con el artista de bolero colombiano, donde el público quedó fascinado por su voz, que a pesar de los años, se mantiene intacta. El compositor contó con la presencia de su hijo ‘El Checo’ Acosta y Catalina García, de Monsieur Periné, dándole una versión diferente a sus proyectos.

Para el cierre del evento, la nómina de artistas promete un espectáculo sin precedentes, debido a la expectativa que hay por las presentaciones de Billie Eilish y Lil Nas X. Al igual que Morat, Jamie XX y la polémica cantante dominicana Tokischa.

En el caso de la intérprete de Bad Guy, Everything I wanted, Ocean Eyes, entre otros éxitos; se presentará a las 11:15 de la noche. Mientras que el cantante de R&B y hip -hop, se presentará a las 10:00 pm, donde sus fanáticos esperan cantar junto con él sus éxitos musicales entre los que se destacan Industry Baby, Thats what i want, Holiday y Panini.

Billie Eilish y Lil Nas X serán los artistas internacionales que se encargarán de cerrar con broche de oro la edición 2023 del Festival Estéreo Picnic. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana - Instagram @billieeilish - @lilnasx

Los organizadores del Estéreo Picnic 2023 han recomendado a los asistentes contar con elementos de protección para el clima, llevando botas e impermeable para lidiar con las bajas temperaturas y las lluvias, que pueden presentarse. Además, de ubicarse en puntos de encuentro con sus amigos en caso de separarse y que al momento de la salida, debido al alto flujo de personal, estar atentos al tráfico vehicular y a las indicaciones que se entreguen por parte de las autoridades.