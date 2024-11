Revelan imágenes de bus afectado por fuerte explosión en inmediaciones del Inpec y el Concejo de Bogotá

La primera hipótesis que manejan las autoridades es que se trataría de un artefacto lanzado. “Al parecer, habrían lanzado algún elemento. No hay heridos ni muertos ”, indicaron las autoridades.

Una persona que se encontraba movilizándose por esa zona en el momento de la explosión compartió en su cuenta personal de X la experiencia que vivió tras sentir y escuchar la fuerte explosión. Detalló que el bus en el que se estaba transportando sufrió algunos daños en los vidrios. “Así quedó el bus en el que me transportaba. Qué gran susto”, informó el usuario en las redes sociales.

Así quedó el bus en el que me transportaba. Que gran susto pic.twitter.com/b7AxYLiKej

El brigadier general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que este hecho no dejó heridos ni muertos.

“Lo cierto es que este elemento cae sobre el establecimiento público (cafetería) El Solar, ahí sobre los ventanales hace los daños, ahí hay un muro fuerte que contuvo hacia el lado derecho del mismo para no dañar los ventanales, pero hacia el sector del Inpec daña unos ventanales ahí. No hay heridos, no hay muertos, estamos recogiendo videos”, confirmó el comandante Gualdrón.