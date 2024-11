Alcalde Galán abrió la posibilidad a un nuevo cambio en el racionamiento de agua en Bogotá

Y a renglón seguido, el burgomaestre puntualizó: “vamos a estar monitoreando permanentemente todos los días para evaluar si se pueden modificar las medidas o no. Lo vamos a monitorear, dependerá de la evolución que tengamos de precipitaciones en los embalses”.

“Agosto fue el agosto más seco en los últimos 45 años. En agosto no llegamos ni al 45 % de las precipitaciones históricas esperadas. Y septiembre estuvo peor en lluvias, y eso fue lo que nos llevó a retomar la restricción diaria en el racionamiento”, aseguró la gerente Avendaño.

Pero indicó que “este año tuvimos un octubre muy bueno en términos de lluvias, que nos permitió volver a coger una tendencia ascendente, y noviembre siguió con ese buen comportamiento, a pesar de que históricamente no llueve tanto en el sistema, para ubicarnos en lo que estamos hoy, que es por encima del 50 %”.

“La mejor información que tenemos es que noviembre es bajo, diciembre es bajo y enero, febrero y marzo también son bajos en lluvias. Entonces, en este momento, como aquí las decisiones se toman con información y basado en datos, decir que vamos a levantar la restricción porque ya superamos el 50 % del Sistema Chingaza, no es responsable . Nosotros mantendremos en este momento la restricción como está”, dijo la funcionaria días atrás.

“La empresa no predice condiciones climáticas. Lo que hacemos nosotros es, con base en la información histórica, hacer modelaciones hidrológicas de nuestros embalses de acuerdo a las afluencias. Nosotros tenemos curvas en las que se estima el posible nivel del embalse al finalizar del año, si tenemos el 70 % de las afluencias históricas, el 50 % de las afluencias históricas o el 40 %. Estamos manejando esos tres niveles porque no tenemos suficiente información para decir que vamos a tener el 200 % de las afluencias históricas. Uno tiene que ser conservador en los supuestos para no ir a tomar decisiones equivocadas. Entonces, con esos supuestos estamos proyectando, con el panorama más optimista, que es un 70 % de las afluencias históricas, más o menos hacia finales del mes de marzo, llegaríamos al día cero”, subrayó la gerente del Acueducto de Bogotá.