Siete jóvenes que conocieron a una mujer en un bar en Bogotá, terminaron siendo víctimas de secuestro, tortura y hurto

“Solo alcanzamos a dar dos rondas de ron y ahí todos perdimos el conocimiento. Al despertar, sentí la sensación de algo que no era el efecto normal del alcohol, y veo que todos mis amigos estaban totalmente profundos. Notó además que no tengo mis pertenencias. Un hombre que estaba en el lugar me dice que el jefe de él mandó a retirar nuestras cosas, que no nos estaban robando, pero cuando yo pedí mis cosas y solicité que me dejarán salir, una mujer que estaba ahí, diferente a las mujeres que conocimos, me empieza a golpear. Un amigo reaccionó y trató de defenderme, pero ya luego se llevaron a mis amigos hombres con los que íbamos”, aseguró una de las jóvenes víctimas de esta pesadilla.