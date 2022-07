Clínica en Bucaramanga que realizó cirugía estética a mujer que falleció había sido sellada

Luego del lamentable fallecimiento de Helen Johana Gelvez Cristancho, de 33 años, tras practicarse una cirugía estética en una clínica de Bucaramanga, la Alcaldía municipal anunció que la Fiscalía ya abrió un proceso investigativo contra dicho lugar, toda vez que se habría presentado presuntamente irregularidades en medio del proceso.

En ese sentido, la Secretaría de Salud de Bucaramanga adelanta un informe sobre las posibles irregularidades que se hayan presentado en esta práctica médica para que las autoridades del Tribunal de Ética Médica tomen cartas en el asunto.

“No podemos permitir que el prestigio y el buen nombre de las instituciones de salud de Bucaramanga se empañen por este tipo de eventos. He mandado una indagación a esta institución y hemos encontrado serios indicios de las irregularidades que se vienen presentando”, aseguró Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga.

Asimismo, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de los bumangueses, rechazó este hecho que enluta a una familia santandereana y solicitó cerrar de forma permanente los establecimientos estéticos en los que se identifiquen regularidades con el fin de evitar tragedias como esta.

“En Bucaramanga la vida es sagrada, por eso la protegemos y trabajamos para garantizar la tranquilidad de todos los ciudadanos”, dijo el mandatario local.

Según se pudo conocer, la clínica Perfect Body, ubicada en la carrera 34 de Bucaramanga, la cual operó a Helen Gelvez el pasado primero de julio, en enero de este año fue sellada de manera transitoria, ya que en medio de una auditoría las autoridades hallaron varias irregularidades, entre estas que los médicos que realizan los procedimientos estéticos quirúrgicos no eran cirujanos, es decir, no tenían un permiso laboral para realizar este tipo de intervenciones.

Las autoridades también revelaron que en 2021, otra mujer que acudió a este lugar a realizarse un procedimiento similar al de Helen también falleció y una más presentó complicaciones en el posoperatorio, por lo cual tuvo que permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Cabe recodar que Helen Johana llegó a la Ciudad Bonita a finales del mes de junio, procedente de Barrancabermeja, para realizarse varios procedimientos estéticos en su cuerpo, principalmente un aumento de senos y el primero de julio a las 11:00 a. m. ingresó a sala de cirugía.

Sin embargo, pasaron las horas y ella de allí no salía. Hacia las 7:30 p. m., el familiar que acompañaba a Helen, quien era madre de dos niños, fue informado que ella no despertaba y que debían trasladar de urgencia hasta la Clínica Bucaramanga.

“Ella presentó complicaciones en la cirugía y el anestesiólogo le aplicó una serie de medicamentos supuestamente para estabilizarla; ellos me dicen que deben llevar a un clínica donde tienen especialista para que la cuiden bien, autoricé verbalmente. El médico de una me dice que se pasaron de anestesia y eso le causó muerte cerebral, en seguida me pidió autorización para entubarla”, contó el esposo de Helen.

Desde entonces y durante diez días Helen Gelvez permaneció internada en una unidad de cuidados intensivos (UCI); pese a los esfuerzos de los médicos ella no despertó y tampoco mostraba mejoría, hasta que el pasado lunes 11 de julio hacia las 5:00 p. m. se reportó el fallecimiento: el corazón de Hellen dejó de latir.

Este jueves, 14 de julio, en horas de la tarde, su esposo, hijos, familia y amigos le darán el último adiós en cristiana sepultura.