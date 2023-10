Colapso de la vía Barrancabermeja – Bucaramanga obligó a la evacuación de 14 familias

Pese a la gravedad de la situación, las vías terciarias no están en condiciones de ser habilitadas y ofrecer un tránsito seguro, por lo cual la Concesionaria Ruta del cacao está adelantando acciones necesarias para poder habilitar alguna de estas vías para el tránsito de ambulancias y tráfico liviano.

Según los análisis que se han realizado hasta ahora y a la información revelada por los habitantes a las zonas aledañas, este evento natural no es el primero en lo que va corrido del año, pues ha sucedido en repetidas ocasiones; no obstante, el nivel de movimiento no había sido tan fuerte como para afectar de tal manera la infraestructura de las carreteras.