Video: mujeres se retaron a pelea en bus de TransMilenio, cual ‘ring’ de boxeo; una le entregó su bolso a un pasajero

La grabación, que acumula más de 4.400 ‘me gusta’ y 120 comentarios deja en evidencia la manera en que dos mujeres estaban discutiendo en el interior de un bus articulado. Para mala fortuna, como el clip está musicalizado, no se escucha lo que dicen, pero el lenguaje corporal da evidencia de que sin lugar a dudas están peleando.

Entre los comentarios a la publicación, sobresalieron: “Por tan solo $2.950 apreciamos este tipo de escenas, me encanta vivir en Bogotá”; “es que en transmi todos los días son chocoaventuras, todos los días es algo distinto”; ”querían robar a la de vestido, pero ella les salió más visajosa” y “por eso no me voy para Suiza”.