“El niño no fue reanimado”: familia cuenta cómo fueron los últimos momentos de vida del bebé de siete meses que murió en Santander

De acuerdo con María Edita Dueñas, tía del bebé, este trágico momento inició hacia las 10:47 a. m. cuando la mamá del niño, una adolescente de 16 años, la llamó para pedirle ayuda porque su hijo no respiraba. Asegura que hicieron todo lo posible por salvar al menor de edad, pero no fue posible.

“El niño fue puesto en la camilla, el doctor se acercó a él, lo tocó y me dijo: ‘ya no tiene signos vitales’. Pedí una explicación del porqué, si el niño en un momento abrió los ojos y me dijo: ‘ya no se puede hacer nada’. En ningún momento le hicieron reanimación, luego lo sacaron y no volvimos a ver al bebé”, agregó la tía.