Fuertes lluvias generan colapso de antigua vivienda en Bucaramanga

En ruinas quedó una vivienda en el centro de Bucaramanga, luego de que las fuertes lluvias de las últimas horas generaran el colapso de la infraestructura, donde antiguamente funcionaba un restaurante.

El fuerte aguacero de la noche anterior y parte de la madrugada provocó que esta antigua residencia, ubicada en la calle 26 con carrera 32, en la zona céntrica de la ciudad bonita, se viniera abajo alertando a la comunidad del sector.

De inmediato, el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga llegó al sitio para atender la emergencia, donde luego de una inspección se detalló que, tras la caída de la vivienda, afectó las líneas de energía en el barrio, por lo que fue necesaria la intervención de operarios de la electrificadora.

Por su parte, el capitán Jorge Peña, del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, entregó detalles de lo sucedido. “Es una casa antigua, construida en tapia pisada, donde colapsó la fachada y también quedó afectada la parte trasera de la vivienda. Por fortuna no hubo personas lesionadas porque el restaurante ya no estaba en funcionamiento y no estaba habitado. El propietario ya quedó informado para que tome los correctivos necesarios”, dijo.

De acuerdo con la oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, en la ciudad hay alrededor de 1.700 casas construidas en tapia pisada, las cuales presentan fallas estructurales. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a los dueños de estas antiguas fachadas para que revisen las estructuras y así evitar una próxima emergencia que podría poner en riesgo a la comunidad.

Avalancha arrasó la vía que comunica a Onzaga con San Joaquín en Santander

Las fuertes lluvias que se registraron el pasado fin de semana en el departamento de Santander, provocaron una vez más que las vías en la región se vieran gravemente afectadas a tal punto de imposibilitar el libre tránsito vehicular.

En los últimos días, la quebrada Santa Clara, en el municipio de Onzaga, se creció y arrasó con la vía que comunica al municipio con San Joaquín; además, destruyó una parte del puente que se encuentra en la zona, lo que mantiene incomunicada a la población de ambos territorios santandereanos.

Por su parte, la alcaldesa de Onzaga, Johana Grimaldos Barón, mostró su preocupación mediante un video, en el cual pidió ayuda al Instituto Nacional de Vías (Invías), para recuperar esta importante carretera donde transitan vehículos de carga pesada, ambulancias y habitantes que tienen este tramo como única alternativa para llegar a sus hogares.

“Los daños son grandes, la situación en la vía del departamento está complicada, es algo que lleva mucho tiempo y que no se han tomado las medidas necesarias para mitigar la emergencia”, señaló la mandataria.

Así mismo, desde el lugar de la tragedia, la alcaldesa mencionó que los transeúntes pueden pasar mientras no esté lloviendo, debido a que si se registran precipitaciones, la creciente de la quebrada aumenta y se imposibilita el paso.

“Solicitamos al Gobierno nacional, a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y al Invías, que es el que debe atender esta vía nacional, para que acaten las peticiones que se han hecho por parte de los municipios de Onzaga y San Joaquín”, recalcó Grimaldos Barón.