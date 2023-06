Increíble: hombre se lanzó de una altura de 130 metros en Bucaramanga y solo sufrió una fractura en un brazo, ¿cómo se salvó?

Como un milagro, así catalogaron los bumangueses la impactante escena que presenciaron este miércoles, 14 de junio, en inmediaciones del Viaducto Provincial, conocido popularmente como el puente de La Novena. La situación quedó registrada en video.

Hacia el mediodía un joven, de 24 años, llegó hasta el mencionado lugar; en su cabeza rondaba la idea de acabar con su vida, presuntamente lo agobiaban problemas personales. Sin pensarlo mucho, el joven escaló las barandas de seguridad de la imponente estructura y quedó de cara al vacío.

Ocurrió en el reconocido puente La Novena. - Foto: A.P.I.

Quienes transitaban por la zona se percataron del suceso y el tráfico se paralizó, motociclistas y transeúntes se acercaron a donde estaba el joven; uno para observar quién era y otros para tratar de persuadirlo y evitar que diera el paso al vacío. Al tiempo las autoridades de Bucaramanga y el cuerpo de bomberos fueron alertados.

En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa la joven subido en las barandas del costado sur del puente; vestía una camisa color celeste, pantaloneta y tenis. Al sitio también llegaron conocidos del joven, quienes le pedían que se bajara y no acabará con su propia existencia.

“Venga Marlon, no se vaya a tirar, bájese de ahí; vamos para la casa. La vida es muy bacana, ñero”. “Piense en su mamá, no se tire, no le regale el alma al diablo”. “Usted vale mucho como persona”, le decían los allegados al joven, según se escucha en la grabación.

Sin embargo, el joven estaba tan decidido a ponerle fin a su paso por este mundo que terminó saltando al vacío, ante la mirada atónita y los gritos de los testigos.

La tristeza, el llanto y el dolor se apoderó de quienes conocían al joven y presenciaron el hecho. No obstante, 15 minutos el cuerpo de bomberos de Bucaramanga reportó que, increíblemente, el joven no estaba muerto; milagrosamente sobrevivió a la aparatosa caída.

El joven fue hallado en el costado sur, bajo el puente. - Foto: Bomberos Bucaramanga.

El joven fue hallado inconsciente junto a un gigantesco árbol, ubicado debajo del puente La Novena. De acuerdo con el organismos de socorro, varios factores influyeron al momento de la caída que, por fortuna, no fue fatídica.

Entre las razones se destaca que el joven se lanzó desde el costado sur de la infraestructura, el cual no tiene la misma la altura que el centro del viaducto, que puede llegar a medir más de 130 metros. Adicional a esto, el joven presuntamente cayó sobre la copa de un árbol de más de 20 metros, lo que mitigó el golpe al momento de llegar al piso.

También pudo influir que el joven, al parecer, puso su brazo izquierdo a la hora de caer, lo que también redujo la fuerza del golpe sobre sus órganos vitales, así como el cráneo. Todas estas particularidades, presuntamente, habría sido claves para evitar la muerte del joven.

Tras el rescate el joven fue trasladado en ambulancia hasta la Clínica Bucaramanga donde a esta hora recibe atención médica y psicológica. Así mismo, se conoció que sufrió una fractura de cúbito en su brazo izquierdo y múltiples contusiones menores; sin embargo, está fuera de peligro y estable.

El joven fue trasladado a la clínica Bucaramanga. - Foto: Bomberos Bucaramanga.

De acuerdo con la secretaría de Salud de Bucaramanga, los casos de intentos de suicidio y suicidios en la ciudad estarían relacionados con el debilitamiento de las redes de apoyo social, brechas sociales y económicas, aculturación, violencia escolar, la disfuncionalidad familiar, la baja autoestima, la depresión y el consumo de alcohol.

En la capital de Santander, los ciudadanos que requieran ayuda para tratar sus problemas de salud mental pueden comunicarse a la línea de atención Primeros Auxilios Emocionales 60769 70000, extensiones 1114, 1287 o 1283 o al 3174402158 Línea de orientación Sicológica.