Polémica en Bucaramanga: concejal señala a líderes de la comuna nueve de “prepagos de la Alcaldía”

Una frase del concejal de Bucaramanga, Danovis Lozano, fue suficiente para dividir a la opinión pública de la ciudad y desatar una gran ola de críticas. Esta vez la situación se presentó en la comuna nueve, donde el fin de semana un grupo de residentes de la zona adelantó una jornada de protesta.

Los habitantes de los barrio San Martín y San Pedro se reunieron con el animo de exigir la canalización de la quebrada La Iglesia, la cual cada vez que llueve fuertemente de desborda. Para realizar esta obra, la Alcaldía de Bucaramanga pondría en marcha un contrato que costaría cerca de 40 mil millones de pesos.

Manifestación habitantes comuna nueve de Bucaramanga. - Foto: Captura de video redes sociales.

En medio de la manifestación se presentaron funcionarios de la administración municipal, con el fin de socializar dicha contratación y cómo se realizará la canalización. Sin embargo, al lugar también acudieron los concejales Carlos Parra y Danovis Lozano, quienes pretendían realizar un control político a la situación.

No obstante, contrario a ser una jornada tranquila, se convirtió en una confrontación entre todas las partes involucradas, que ha causado polémica en la ciudad de Bucaramanga. Ante la presencia de los concejales, José Miguel Mora, uno de los asesores del alcalde Juan Carlos Cárdenas, aseguró que ellos no estaban realizando veeduría sino grabaciones para hacer videos y luego postearlos en redes sociales.

“Es que por fin estos dos concejales bajan al barrio y llueve, para que sientan lo que sufren ustedes diariamente. Hoy estos concejales lo que hacen es simplemente videos que le cuestan de sus impuestos, $2 mil millones por periodo electoral”, habría dicho el asesor.

Ante esta situación, el concejal Danovis Lozano aseguró que la Alcaldía de Bucaramanga estaría utilizando a los ciudadanos y aprovechándose de sus necesidades para amarrar contratos por debajo de la mesa, contratando con empresas que nunca han hecho obras como la querida en la comuna nueve.

Los concejales buscaban realizar veeduría. - Foto: Captura de video.

“Hoy nos venimos aquí al barrio San Martín a mostrarle con evidencia que hay que cuidar la plata de la obra, que hay que evitar que se la roben, que contraten amañadamente, unos líderes prepagos pretenden intimidarnos, tratarnos mal, pero nosotros siempre hemos estado con la gente y no respondemos a los ataques”, dijo el concejal Danovis Lozano en un video que compartió en sus redes sociales.

Vamos a luchar por la transparencia del contrato porque de eso depende que no se roben la obra que es de la gente

La Alcaldía está usando la gente y sus necesidades para amarrar contratos por debajo de la mesa contratando con empresas que nunca han hecho obras de esta naturaleza pic.twitter.com/k3DjVpnDS5 — Danovis Lozano (@danovislozano) May 14, 2023

Por su parte, el concejal Carlos Parra señaló que los abucheos y ataques que recibieron habrían sido planeados por los funcionarios de la Alcaldía, con el propósito de evitar que ellos realizaran la veeduría y así poder presionar más a la entrega del contrato.

“Cuando fuimos a ver el evento, porque es parte de nuestro trabajo hacer veeduría, los funcionarios estaban empoderados del micrófono y casi que convocando a un linchamiento contra nosotros, lo que ellos le dicen a la comunidad es que nosotros nos oponemos a la obra y eso no es así, nosotros no nos oponemos y al contrario queremos que salga bien y no puede estar amarrada porque termina como elefante blanco”, sostuvo el concejal Parra.

Danovis Lozano y Carlos Parra, concejales de Bucaramanga. - Foto: A.P.I.

Al paso de lo comentarios del concejal Danovis Lozano, salió uno de los líderes de la comuna nueve, quien aseguró que ellos no son prepagos ni mucho menos están al servicio de la Alcaldía o han recibido dineros para e, por lo cual exigió respeto.

“Nunca hemos sido prepagos o seremos prepagos, nosotros nunca le hemos ayudado al alcalde y a mí en particular no me han ayudado ni siquiera en pandemia. Yo tuve dos operaciones y nunca me han ayudado y mucho menos de la Alcaldía y nunca hemos recibido ni un solo peso de la Alcaldía y ni siquiera votamos por él, así que eso de ser prepagos es una mentira” dijo en entrevista radial Jhon Utrea.